美兩黨參議員提「台灣保證法案」 加強美台關係

2019-03-27 05:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議員柯頓、梅南德茲等多位議員提出「台灣保證法案」，旨在加強美台關係，及支持台灣參與國際社會；國會認為，美國政府應敦促台灣提升國防預算，且對台軍售應常態化。

根據「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act），國會意見（sense of congress）認為，台灣是美國自由開放印太戰略的重要夥伴，美國政府支持台灣實行其不對稱防衛戰略，並敦促台灣提升其國防預算，以充分支應其戰略。

國會意見也提到，美國對台軍售應常態化，以強化台灣的自衛能力；此外，美國貿易代表署（USTR）應於今年恢復美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

此外，國會認為，中國大陸企圖將台灣排除在國際組織之外，不利於全球衛生、民航安全、打擊跨國犯罪方面的努力，也攸關美國國家安全。

法案也提出，總統應檢視國務院對台關係的指導方針；而強化美台防衛關係部分，國會認為，美國國防部應支持台灣的不對稱防衛戰略，國防部長應盡可能將台灣納入雙邊和多邊軍演等。

柯頓（Tom Cotton）26日發布新聞稿指出，「台灣保證法案」將深化雙邊安全、經濟與文化關係，同時也向中國大陸傳遞訊息，即中方對兩岸的侵略行為令人無法容忍。

梅南德茲（Robert Menendez）表示，在紀念台灣關係法立法40周年之際，國會須一致提出維護台灣外交空間的重要性，深化與台北之間的關係，並確保台灣人民能為決定自身未來發聲。

「台灣保證法案」共同提案人包括柯頓、梅南德茲、魯比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、馬斯托（Catherine Cortez Masto）、庫恩斯（Chris Coons）。