甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國海軍非洲司令部日前聯合塞內加爾與甘比亞海軍，在西非甘比亞海岸舉行「疾速團結2019」(Obangame Express 2019)，進行反制毒品走私和人口販運的搜尋與扣押演習，並將演習畫面貼在官方臉書及推特網頁。許多網友注意到，我國當年援贈給甘比亞的海鷗快艇出現在演習中，從外觀觀察塗裝斑駁、粉塵處處且老舊；而甘比亞武裝部隊兵員的軍靴，也疑似為我方當年所援贈的國軍制式裝備。

甘比亞曾是我邦交國，我國派遣軍事輔導團進駐，協助甘國建立武裝部隊，並整建武裝部隊（GAF）訓練中心，教授戰術、建立準則。當年馬政府曾計畫將4艘除役海鷗快艇，拆除飛彈與機槍後耗資5000多萬元改裝，預定軍援邦交國馬拉威，但改裝期間兩國斷交，4艘編號分別是FABG-7、FABG-11、FABG-29、FABG-32的海鷗快艇，後來的轉贈甘比亞，成為該國海軍「主力」艦艇。不料甘比亞取得軍援後，2016年無預警與我國宣布斷交。

美國海軍非洲司令部透過臉書與推特披露本月14至22日在西非甘比亞海岸舉行「疾速團結2019」的畫面，Marine nationale推特帳號有參演「海鷗快艇」較完整的畫面，現名為Kunti Kinte號巡邏艇的海鷗艇，艇上海洋塗裝班駁，網友看了直呼：心情很複雜。此外，甘國參演部隊人員包括頭盔與軍靴，也疑似我方當年所援贈，網友觀察，就連長袖軍服捲袖的方式，也與國軍過去要求相同。