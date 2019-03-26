官兵各自政治表態？國防部強調傳承黃花崗先烈

2019-03-26 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



三二九青年將屆，國防部今天舉行慶祝大會暨四月份月會，部長嚴德發致詞時，特別期勉全軍官兵「傳承黃花崗烈士精神」，並且必須嚴守「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值。在接連傳出官兵個人在臉書或投稿媒體，表態「挺蔡英文總統」，並且隱然向綠營的國家觀念靠攏，引發外界質疑時，國防部特別強調黃花崗先烈，以及「忠於團隊」，難免惹人聯想。

同時嚴德發也抨擊對岸，強調所謂「一國兩制台灣方案」就是要消滅「中華民國」，完全違背國軍使命，國軍絕對不能接受。三軍部隊必須為國家安全共同努力，同時恪遵憲法、維護中華民國主權。

國防部月會今天上午在博愛營區舉行，嚴德發逐一頒獎表揚「偵破製毒工廠有功人員」、「執行馬來西亞籍拖船海難搜救案有功人員」、「107年度高司參謀績效評鑑績優單位」及「108年救國團青年獎章」等111位得獎者，對他們的傑出表現表達肯定與讚許，期許全軍官兵見賢思齊，帶動國軍整體進步。

嚴德發致詞時歷數近來國軍在配合掃毒、救援海難、戰備演訓、推廣國防教育、展現精實戰力方面的成績。他也表示，目前國軍編現比達到82.8%，留營率有76％；我方不和中共做軍備競賽，但國軍要「以質勝量」，以「超敵勝敵」為目標，透過長役期人力的訓練，建構一支「量適、質精、戰力強」的專業部隊，並以「一專多能、多專多能」的訓練目標，提升人員素質與軍事專業實力。國軍官兵也應該了解區域情勢，反制中共統戰伎倆，恪遵憲法、維護中華民國主權，以「戰至最後一兵一卒」的決心和準備，達成保國衛民的職責與使命。