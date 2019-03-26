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敦睦艦隊遇大風浪 支隊長：這才訓得出好水手

2019-03-26 17:24聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天前往基隆，慰勞執行環島航訓的108年度海軍敦睦遠航支隊。李棟樑除了贈送慰問金給支隊，也表示自己無法一一問候所有官兵，請支隊長官代向大家致意。在簡報中，他得知官兵即將往訪的南太友邦，飲水衛生較差，當場臨時指示幕僚，多捐贈200箱礦泉水給支隊。

今年的敦睦支隊由油彈補給艦「磐石」號擔任旗艦，納編飛彈巡防艦「田單」、「武昌」號。支隊由15日起進行環島航訓，已經停靠高雄、安平、馬公、台中、基隆等港口，吸引大批民眾登艦參觀。接下來兩個開放港口都在東部：29、30日在蘇澳，31、1日在花蓮。艦隊返回左營整補後，預計4月中出發，前往南太平洋邦交國進行訪問，預計5月底返回左營。此外，今年海軍司令部指派陸戰儀隊，隨同支隊出國表演，創下卅多年來的紀錄。

為了配合周末假期，敦睦支隊上周六（23日）結束台中港開放之後，當晚就北上開往基隆港，迎接第二天的開放。由於當天東北季風強勁，台灣海峽內的風浪達到七至九級、陣風十一級，逆風頂浪前進的艦隊，上下顛簸搖晃很大。支隊長王國強少將說，這次隨艦出航的海軍官校與政戰學院應屆畢業生，一共有147人，很多人首次見識到冬季的海上風浪，結果都暈船嘔吐；不過他覺得，對這些準軍官來說，遭遇惡劣海象是一件很好的事，因為海軍都曉得，「沒有大風浪，訓練不出好水手」。學生們雖然暈船，也仍舊頂住大浪堅守崗位。

在支隊部擔任說明官與民事官的陳怡樺上尉，是政戰103年班畢業，學生時代也曾參加過敦睦遠航。她表示，前幾天海上風浪很不好，暈船真的很難受，但是「吐完之後，還是會繼續執行任務」。

軍友社敬軍團一行，在磐石艦飛行甲板合影。記者程嘉文／攝影
軍友社敬軍團一行，在磐石艦飛行甲板合影。記者程嘉文／攝影
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支隊長王國強（右）介紹艦上展覽館。圖／軍聞社
支隊長王國強（右）介紹艦上展覽館。圖／軍聞社
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李棟樑（右）一行慰問官兵。記者程嘉文／攝影
李棟樑（右）一行慰問官兵。記者程嘉文／攝影
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說明官陳怡樺上尉。記者程嘉文／攝影
說明官陳怡樺上尉。記者程嘉文／攝影
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飛彈巡防艦田單（左）、武昌（右）。記者程嘉文／攝影
飛彈巡防艦田單（左）、武昌（右）。記者程嘉文／攝影
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