親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

韓國瑜「選特首」失言 教授：你可以驕傲站在習近平面前

委內瑞拉沒有光：中國幫修也沒用的「全國大停電」

影／ＡIT：民眾申請ESTA赴美 請認明官方網站

2019-03-26 13:08聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷中午表示，民眾上網申請赴美電子旅遊許可（ESTA），請認明官方網站esta.cbp.dhs.gov，避免被第三方網站超收額外的申請費用。

AIT發言人孟雨荷呼籲民眾認明官方網站。記者林澔一／攝影
AIT發言人孟雨荷呼籲民眾認明官方網站。記者林澔一／攝影
分享

美國在台協會

相關新聞

戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍

2019-03-26 12:21

軍人公開表達政治立場 退將：國防部媚上逢迎後患無窮

2019-03-26 04:03

有樣學樣：現役士官長投書 讚揚蔡英文批藍營

2019-03-25 22:03

長知識！通過台海的美國海巡艦曾有擊沉潛艇「戰功」

2019-03-25 17:44

美軍作戰艦與海巡艦穿越台灣海峽　國防部：全程掌握

2019-03-25 10:21

雷根重振軍力復興美國 更要打造新型軍事武器

2019-03-25 08:23

張哲平寄中華民國飛鷹徽章 詮釋飛虎隊歷史話語權

2019-03-25 00:17

基隆參觀敦睦支隊 把握今天

2019-03-24 23:34

海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07

F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40

參謀總長訪美 專家：美方曾趁機釋放台美軍事合作計劃

2019-03-24 17:19

酒駕零容忍！陸軍設黑白無常靈堂 官兵休假前先體驗

2019-03-24 16:46

我提軍購後 兩上將先後訪美

2019-03-24 13:27

海軍敦睦艦隊 基隆開放參觀

2019-03-24 11:41

國防部評估重置衡指所與圓指所核生化警監系統

2019-03-24 10:37

我兩上將訪華府 台美軍事交流順暢

2019-03-24 09:53

確保海空安全 嚴德發：國軍不挑釁、不迴避、不畏戰

2019-03-24 05:12

打造國家軍事博物館 國防部將向著名博物館取經

2019-03-24 04:28

摸熟雲豹甲車性能 這位少將有駕駛證照

2019-03-24 04:24

海軍台北港「敦親睦鄰」活動落幕 今湧進三萬五千人

2019-03-23 20:57

【重磅快評】國防部對「超狂女軍官」該表態嗎？

2019-03-23 19:21
看更多

熱門文章

韓國瑜在陸高喊「中華民國」 強調：我是孫中山信徒

2019-03-25 20:59

王金平怒轟「長者不仁、幼者不義」 國民黨回應了

2019-03-25 20:52

王世堅不當諧星犧牲大！韓國瑜不從政可做這個

2019-03-26 08:00

影／韓國瑜會劉結一 強調支持九二共識

2019-03-25 17:25

蔡英文初選若輸賴清德 學者預言「前所未有詭異局面」

2019-03-25 22:43

韓國瑜參觀深圳「城市運管中心」 問了一個犀利問題

2019-03-25 21:04

軍人公開表達政治立場 退將：國防部媚上逢迎後患無窮

2019-03-26 04:03

揭密！柯P訪美下猛藥救人氣 房間卻遭有心人闖入…

2019-03-26 09:00

韓國瑜「不言」 一國兩制台灣方案已然啟動

2019-03-25 15:15

香港反中人士批韓國瑜 孫大千：他是拚經濟不是搞民運

2019-03-26 08:14

初審通過！騎自行車拒酒測罰2400元

2019-03-25 15:02

韓國瑜反擊主權換訂單：別兩套標準

2019-03-26 00:17

韓國瑜會中聯辦賣台？ 李正皓：謝長廷領先6年會中聯辦

2019-03-25 20:54

有樣學樣：現役士官長投書 讚揚蔡英文批藍營

2019-03-25 22:03

「韓劉會」韓國瑜喊「堅持九二共識」 蔡英文隔海表態

2019-03-26 00:22

若當總統 朱立倫：邀習近平在金門發表和平宣言

2019-03-25 21:12

不滿輕軌、氣爆遭抹黑 陳菊今早狀告3名嘴

2019-03-26 11:34

長知識！通過台海的美國海巡艦曾有擊沉潛艇「戰功」

2019-03-25 17:44

韓國瑜賣台？盧秀燕：我好奇賴清德、陳菊登陸說了什麼

2019-03-26 10:43

影／韓訪陸柯P坦言規格不一樣 藍批蔡政府被打腫臉

2019-03-25 16:41

劉結一會見韓國瑜：堅持「九二共識」、堅決反對台獨

2019-03-25 18:16

影／拚經濟招批評 韓國瑜：自己搶不到訂單還酸

2019-03-25 13:12

韓嗆綠「豬八戒賣不了人參果」 賴自比唐三藏這麼說…

2019-03-26 00:35

韓國瑜失言 陳芳明：民選市長地位非特首可相提並論

2019-03-26 11:46

稱選後半個月就遭抹黑300分鐘 陳菊鐵了心提告媒體人

2019-03-26 11:00

綠黨民調／賴清德獲泛藍過半挺 支持度勝蔡英文11趴

2019-03-26 10:25

又傳佳音！韓國瑜深圳再簽2億人民幣訂單

2019-03-25 13:14

柯文哲七、八月訪上海 逆轉「被邊緣化」？

2019-03-26 00:40

影／最新民調輸賴清德 朱立倫酸：親綠民調 賴所向無敵

2019-03-25 18:04

賴清德自比唐三藏 提醒韓國瑜逃不過如來佛手心

2019-03-25 16:23

賴清德要韓國瑜「賣水果不賣身」 何啟聖：韓沒這能耐

2019-03-25 18:46

綠圍剿韓國瑜 不排除祭罰鍰

2019-03-25 14:26

賴清德民調55.1% 學者：小英已出局

2019-03-25 15:05

遏止酒駕…累犯強制裝「酒精鎖」今拚三讀

2019-03-26 00:31

韓流刮到對岸 陸媒：韓國瑜「激活」政壇眾生相

2019-03-26 09:48

觀察站／北京操辦韓國瑜港陸行 拉抬也摸底

2019-03-26 00:24

【即時短評】超英、趕德、抗韓 柯P的百日大挑戰

2019-03-25 22:13

蔡英文5千多公里外扮紅娘 促成外交人員求婚

2019-03-25 17:46

劉炳偉癌症轉移 劉美芳為陪伴父親發布退選立委

2019-03-25 20:24

林濁水酸韓國瑜：終於實現在中國嗆中華民國的諾言

2019-03-26 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top