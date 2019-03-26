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戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍

2019-03-26 12:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

總統府上將級的戰略顧問遭時代力量立委黃國昌批評不符政府效能的需求，要求總統府應大力撙節相關費用支出。但總統府表示，總統府戰略顧問目前實際人數5人，有兩人將於今年、明年屆齡退伍。

總統府並首度說明現職戰略顧問「所為何事」，表示針對軍人年金改革、國防戰略等事宜，總統均曾親自約詢戰略顧問諮詢其意見。

總統府表示，戰略顧問是現役軍人不是退將酬庸；在法制上，國軍官兵依官階有其法定的退役年限或年齡，高階將領在卸任重要軍職後，若尚未屆法定退役年齡，就必須安排適當職務，以保障其任職權利。

總統府表示，戰略顧問歷來皆由曾歷練國軍重要軍職的高階將領，如參謀總長或副部長，在重要軍職卸任後，由總統任命為戰略顧問，均具有高度軍事素養及建軍備戰經驗，對於戰略及有關國防事項得向總統提供意見，並備諮詢，對國防及戰略決策有相當助益。

而實務上，戰略顧問也可視國軍整體人事需要適時再調整回國防部任職，過去也有高階將領回任國防部參謀總長或國防部長職務的情形。是歷任總統調節及培養國軍高級將領人力重要的人事機制。

總統府表示，為配合國軍精實將額的國防政策改革，總統府自民國99年就著手研議戰略顧問員額精簡事宜，103年由15人減列為13人，104年再減列為10人，蔡總統上任後，於107年再將戰略顧問減列為7人，已較法定編制人數15人減少一半以上名額。

總統府表示，總統府戰略顧問目前實際人數5人，除原已在任的終身職一級上將3人外，蔡總統任內僅進用二級上將2人，其中1人將於108年底屆齡退伍，另一人將於109年中屆齡退伍。

外界對身終身職一級上將戰略顧問制度上爭議，總統府表示，一級上將服現役最大年齡雖不受限制，但近年國防部參謀本部組織法修正後，將參謀總長編階由一級上將修正為上將，已不再必須然是終身職的一級上將；未來二級上將除有殊勳漿得晉任一級上將外，將不再任命新的一級上將，二級上將則須於滿64歲即依法退伍。

總統府表示，蔡總統上任以來，針對軍人年金改革、國防戰略等事宜，均曾親自約詢戰略顧問諮詢其意見，或請副總統、國家安全會議及國防部，多次向戰略顧問請益。戰略顧問目前也擔任國防安全研究院戰略諮詢委員，提供戰略研究建言與各所研究計畫諮詢意見；部分戰略顧問並參與兵棋推演、區域安全論壇、專題講座等活動，協助國際交流事務，同時應國大學邀請，擔任中共軍事事務研究所特聘研究員，國安會也會定期邀請戰略顧問，就國防軍事戰略提供諮詢意見。

總統府戰略顧問蒲澤春擔任副參謀總長執行官時，就積極參與ROTC招募活動，卸任轉任...
總統府戰略顧問蒲澤春擔任副參謀總長執行官時，就積極參與ROTC招募活動，卸任轉任為總統府戰略顧問後，仍為國軍招募四處奔走。圖／軍聞社資料照
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總統府國軍國防部

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