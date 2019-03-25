長知識！通過台海的美國海巡艦曾有擊沉潛艇「戰功」

2019-03-25 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部今天上午宣布，美國海軍一艘作戰艦，以及一艘海岸巡防隊的巡邏艦，由南向北通過台灣海峽。依據外電指出，分別是驅逐艦「柯蒂斯韋伯」號（USS Curtis Wilbur DDG-54）以及巡邏艦「伯瑟夫」號（USCGC Bertholf WMSL-750）。這是九個月來，美國軍艦第六度通過台灣海峽，也是首度有美國海岸巡防隊的船艦參與。

海岸巡防隊（USCG）是美國政府轄下七個武裝軍種（Uniformed services）之一，不過不歸國防部管轄，而是國土安全部（1790年成立至1967年屬於財政部，1967至2002年屬於運輸部）。海岸巡防隊平日擔任海岸巡防搜救、緝私等任務，軍官的階級與海軍相同，戰時可以轉由海軍指揮。2018年，海岸巡防隊擁有243艘巡邏艦（cutter）、總計87000多人。

伯瑟夫號於2005年安放龍骨，2006年下水，2008年服役，造價6.4億美元。排水量4500噸，並不下於海軍的派里級、諾克斯級巡防艦（frigate）。武裝方面也不比許多國家的軍艦差：包括一門57公釐主砲、一座20公釐方陣快砲（最新款的Block 1B，可以攻擊水面目標），具有直升機庫與飛行甲板。主桅上有一座SPQ-9B雷達，可以用於低空搜索監視（國軍紀德級驅逐艦使用上一代的SPQ-9A），還有SLQ-32(V)2電戰系統，與諾克斯級相同。

2016年3月3日，伯瑟夫號與一架P-3C反潛巡邏機合作，在巴拿馬外海的太平洋，查獲一艘毒梟載運毒品的小型潛艇，逮捕四名毒販，查獲六噸古柯鹼，隨即將潛艇鑿沉。她也參加2012年的環太平洋演習（RIMPAC），執行飛彈威脅監控，以及對岸上部隊火力支援等，協助海軍兵力可以投入其他任務。