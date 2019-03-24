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海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍拉法葉（康定）級巡防艦「武昌」號（PFG1207），是今年度敦睦遠航支隊成員之一，目前正在進行國內各港口行訓與開放參觀。由於艦長黃淑卿是全軍第一位女性上校艦長，因此更吸引不少民眾矚目。不過本月初武昌艦在左營港進行整備時，卻於7、11兩日，接連發生士兵墜落碼頭意外，其中一位多處骨折，可能有半身不遂之虞。

海軍敦睦支隊並未受意外影響，仍準時於15日由高雄港新濱碼頭開始，展開環島航訓與開放活動。今（24）、明兩天在基隆港開放民眾參觀，接下來還要前往蘇澳、花蓮。預計4月初由左營出發，前往南太平洋友邦訪問。海軍表示，支隊已按計畫完成各項裝備整備及任務訓練，官兵均展現高昂士氣，必能順利完成遠訓任務，請國人共同給予支持及鼓勵。

根據《蘋果日報》報導，3月7日一名士兵從武昌艦約三層樓高的甲板墜下摔落碼頭，造成多處骨折，有半身不遂危險。當天艦上即要求官兵注意工作安全，不料11日又有一名士兵從梯口摔落碼頭，造成多處擦傷。

海軍司令部證實，針對近期官兵在執勤時「行動失慎」，艦隊指揮部除要求各單位注意天候造成環境安全的改變，並擴大講習，提醒官兵於艦上各項行動安全注意事項，以防杜類案再生。至於兩名負傷官兵是否需要另外擇人遞補？將在艦隊出航國外之前確定。

敦睦艦隊前天（22日）在台中港開放，吸引大量民眾，圖左為武昌艦。圖／軍聞社
敦睦艦隊前天（22日）在台中港開放，吸引大量民眾，圖左為武昌艦。圖／軍聞社
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碼頭海軍骨折

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