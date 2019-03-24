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F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40聯合報 記者程嘉文╱即時報導

大陸網站日前刊出一篇名為「台空軍首支『超音速』部隊，不僅敢繞着轟六K桶滾」的文章，介紹我空軍第四聯隊，文章並大量使用，近年台灣媒體採訪該單位的新聞照片。文章中宣稱，該聯隊的F-16戰機，曾經在去年4月攔截解放軍繞台飛行的轟六K轟炸機時，「長機插入轟六K編隊之間，並在貼近轟六K長機右側之後進行了『桶滾』動作。」

這則消息也流傳到台灣，被本地媒體以「中共軍媒爆料：轟六K繞台演訓被我F－16壓制」為題報導。空軍司令部今天（24日）晚間發布新聞稿，澄清相關說法純屬中共方面的假消息。

空軍新聞稿表示，凡進入我防空識別區之不明機艦，空軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，以確保我領空安全。對於遠海長航之中共機艦，空軍依照「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，嚴密監控，及時應處，從未有刻意挑釁情事發生，該篇報導內容為純屬虛構之「假訊息」，特此澄清說明。

所謂「桶滾」（barrel roll），是指飛機圍繞一個軸心，由平飛爬高為倒飛，再降回原來位置，如果從前方或後方看，就像是在一個桶子的內壁上翻滾，因此得名。桶滾是空戰中常見的戰術動作，可以在不改變方向的情況下，避免衝得太快超越敵機。在雷虎小組等特技飛行隊的表演時，經常出現以一架平飛機為軸，另一架飛機在旁繞圈桶滾的科目。不過相關科目必須經過長期的訓練、培養默契，如果在空中偶然遭遇，當真繞著對方進行桶滾動作，極可能發生碰撞危險，堪稱極度挑釁的行為。以國軍的行事作風，可能性極低。

去年5月11日，空軍發布F-16攔截共軍轟六照片，圖中的F-16隸屬嘉義的第四聯...
去年5月11日，空軍發布F-16攔截共軍轟六照片，圖中的F-16隸屬嘉義的第四聯隊。圖／國防部提供
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空軍中共戰機

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