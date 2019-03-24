F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



大陸網站日前刊出一篇名為「台空軍首支『超音速』部隊，不僅敢繞着轟六K桶滾」的文章，介紹我空軍第四聯隊，文章並大量使用，近年台灣媒體採訪該單位的新聞照片。文章中宣稱，該聯隊的F-16戰機，曾經在去年4月攔截解放軍繞台飛行的轟六K轟炸機時，「長機插入轟六K編隊之間，並在貼近轟六K長機右側之後進行了『桶滾』動作。」

這則消息也流傳到台灣，被本地媒體以「中共軍媒爆料：轟六K繞台演訓被我F－16壓制」為題報導。空軍司令部今天（24日）晚間發布新聞稿，澄清相關說法純屬中共方面的假消息。

空軍新聞稿表示，凡進入我防空識別區之不明機艦，空軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，以確保我領空安全。對於遠海長航之中共機艦，空軍依照「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，嚴密監控，及時應處，從未有刻意挑釁情事發生，該篇報導內容為純屬虛構之「假訊息」，特此澄清說明。