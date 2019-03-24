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參謀總長訪美 專家：美方曾趁機釋放台美軍事合作計劃

2019-03-24 17:19聯合報 記者洪哲政╱即時報導

本報披露參謀總長李喜明正在美國訪問，下周空軍司令張哲平也將訪美，「台美軍事交流順暢」。台海安全研究中心主任梅復興披露，過去總長訪美曾獲致美方告知重大軍事合作訊息，如1998年唐飛擔任總長訪美時，美方對其提出構建飛彈防禦系統的主張。

對李喜明訪美，國防部今(24)日表示，華美兩國是堅實的戰略夥伴，共同為區域和平而努力。雙方高層互動交流有利推展軍事合作。

國防部表示，高層在美行程，係受美方邀請赴訪，為例行性軍事交流，與軍售無關。

國防部強調，長久以來華美兩國是堅實的戰略夥伴，共同為區域和平而努力。雙方高層互動交流有利推展軍事合作，續依雙方默契規畫辦理，以維持區域安全與穩定。

梅復興今天透過臉書貼文分享本報報導，並評論表示：依過去幾十年來的慣例，美國都會邀請我方三軍(總)司令及參謀總長於任內訪美。 除到華府會與美方國防部，參謀首長聯席會議 (JCS) 對等官員會談，甚至會晤國安國務體系高層政策人士外，也會去夏威夷拜訪美軍太平洋總部。

梅復興表示，這種邀訪最主要的目的為高層交流與政策溝通，同時也都會安排一些參訪(美軍基地等) 活動，並沒有特定的 (事先律定之) 議題或目的。 這其實跟我們邀請友邦高級將領來台灣訪問無論在性質還是形態上都大致相同。

梅復興說：當然，根據以往的經驗，每次高級將領訪美，幕僚人員都會事先準備一些談參題目，以藉難得的機會向美國防領導階層提出直接溝通或爭取。 過去多年來總長訪美談過的議題很多，雖然多數都沒有結果，但其中也不乏有意義，具創意，甚至堪稱大膽的倡議。 這些大多數跟特定軍購項目沒有直接牽涉，反而是與臺海態勢，軍事威脅與需求，臺美聯合作戰/訓練等雙方軍事合作領域關係較密切。其實這也不足為奇，因為這麼高層級的官員主要談的是戰略層級的問題與如何因應之道 (政策方向暨其利弊得失)，而非較細節的事宜。

梅復興表示：有時美方也會主動提出一些影響深遠的建議或構想，供我們考慮。現在執行成效已漸明朗，且較適宜公開討論的例子，應非1998年唐飛擔任總長訪美時，美方對其提出構建飛彈防禦系統的主張莫屬。

梅復興貼文指出：從當時的美國防部亞太事務副助理部長坎貝爾博士對唐總長提出幫助台灣籌建飛彈防禦體系的建議，到如今我國擁有整合了即時分享DSP預警衛星資訊，UHF波段長程預警雷達，飛彈預警中心與區域作戰管制中心，「博勝／迅聯」資料鏈架構，再搭配愛三飛彈攔截系統，構成了功能齊備、接戰各階段環密相扣的飛彈防禦能力，已超過二十年矣！

梅復興指出：推動這個議題的過程冗長而艱鉅，且需多年來歷任的國軍暨政府相關部門領導人支持與努力使得其成。 而由於連北約等正式盟國，都未見得具備這麽先進，完整而又有美國國家級能力加持之飛彈防禦系統，唐總長訪美所迎來的美臺合作構建飛彈防禦體系，無異低調建立了雙方的准軍事聯盟！

梅復興表示：由此可見，高級長官任何一次的出訪本身並不一定就負有特定使命或目的，但卻也都 可以為國家爭取長遠利益的契機。 能有多少成就，端視臺美雙方主事者的視野，積極性與政策主導/推動能力而定。

前行政院長唐飛（左）。本報資料照片
前行政院長唐飛（左）。本報資料照片
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飛彈國防部美軍

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