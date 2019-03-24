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陸軍酒駕零容忍 請出黑白無常坐鎮恐怖情境靈堂

2019-03-24 16:46聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍落實「酒駕零容忍」無所不用其極，有的部隊在營區設置「防制酒後駕車」情境教室，模擬車禍現場，讓官兵實際體驗酒後駕車的慘痛後果，有部隊則是設計供奉黑白無常的「靈堂」，要求官兵休假前先到這座「恐怖情境走廊」體驗，希望讓官兵不敢也不願酒駕，

設置「黑白無常」靈堂的部隊，是陸軍砲測中心教勤營。有媒體指稱要求休假官兵步出營區前，先向黑白無常膜拜，官員澄清，在宗教自由下，沒有要求膜拜這件事，此舉純粹藉此重申酒後駕車的嚴重性，強調「酒後駕車不是黑白無常來找你，就是弔夜謁亡者遭眾人唾棄！」

這是陸軍要求設置的「酒駕情境走廊」或「酒駕情境教室」，各部隊挖空心思，設計出「恐怖屋」，有部隊模擬車禍現場，有部隊則設計出供奉索命陰神黑白無常的𤫊堂，作為離營教育之用。

這黑白無常靈堂是陸軍砲測中心教勤營設計的，部隊是在上個月（25）日實施「228連續假期軍紀安全維護座談會」時，披露這個畫面。

當時課程區分影片收視、心得報告、案例研討及總結教育等，置重點於防制車禍傷損及酒後駕車，透過近期案例宣導及懲處刑責說明，加深官兵法紀觀念及教育如何正確防衛駕駛；另安排官兵參觀酒駕情境走廊，活化離營宣教方式。

而陸軍302旅為達到零酒駕、零違紀目標，特別在營區設置「防制酒後駕車」情境教室；教室內展示的各種情境，皆由幹部巧思所製作，每個場景都有不同意涵，供全體官士兵實際體驗酒後駕車的慘痛後果。

對此，陸軍司令部今（24）日表示，強化行車安全與貫徹絕不酒後駕（騎）車一向為各部隊重要工作，亦屬軍、法紀教育重點，各單位以多元宣教方式，結合離營教育等時機實施，以警醒官兵遵守交通規則及絕不酒駕情事，確實做到零危安的目標。

陸軍司令部指出，陸軍將持恆要求行車安全及防制酒駕宣教工作，由各單位發揮巧思，運用資源，建置情境教室、情境走廊、大門口設置電子看板等，期透過案例宣教與情境建置，深化行車安全教育及絕不酒駕要求，並秉持嚴予汰除政策，讓所屬不敢也不願酒駕，以維國軍戰力不墜。

這黑白無常靈堂是陸軍砲測中心教勤營設計的，部隊是在上個月（25）日實施「228連...
這黑白無常靈堂是陸軍砲測中心教勤營設計的，部隊是在上個月（25）日實施「228連續假期軍紀安全維護座談會」時，披露這個畫面。圖/陸軍砲測中心
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陸軍302旅為達到零酒駕、零違紀目標，特別在營區設置「防制酒後駕車」情境教室。圖...
陸軍302旅為達到零酒駕、零違紀目標，特別在營區設置「防制酒後駕車」情境教室。圖/陸軍302旅
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