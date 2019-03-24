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海軍敦睦艦隊 基隆開放參觀

2019-03-24 11:41聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

由油彈運補艦「磐石」、成功級艦「田單」、康定級艦「武昌」三艘組成的敦睦遠航訓練支隊，在走訪問大洋洲友邦後，上午來到基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，在基隆市長林右昌舉辦歡迎儀式後，開放國軍各式現役武器裝備及磐石軍艦文宣館登艦參觀，吸引不少民眾前來。

由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」三艘組成的敦睦遠航訓練...
由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」三艘組成的敦睦遠航訓練支隊，在走訪問大洋洲友邦後，上午來到基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，展出國軍各式現役武器裝備，吸引不少民眾前來。記者許正宏／攝影
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由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」三艘組成的敦睦遠航訓練...
由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」三艘組成的敦睦遠航訓練支隊，在走訪問大洋洲友邦後，上午來到基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，展出國軍各式現役武器裝備，吸引不少民眾前來。記者許正宏／攝影
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敦睦遠航訓練支隊上午在基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，基隆市長林右昌（右）、...
敦睦遠航訓練支隊上午在基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，基隆市長林右昌（右）、海軍少將艦隊長王國強（左）共同主持歡迎儀式。記者許正宏／攝影
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由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」三艘組成的敦睦遠航訓練...
由磐石艦「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」三艘組成的敦睦遠航訓練支隊，在走訪問大洋洲友邦後，上午來到基隆港東五碼頭威海營區開放民眾參觀，展出國軍各式現役武器裝備，吸引不少民眾前來。記者許正宏／攝影
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基隆港遠航國軍

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