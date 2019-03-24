國防部評估重置衡指所與圓指所核生化警監系統

2019-03-24 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍聯合作戰指揮中心暨國家政軍中心，配備有核生化防護與警監系統，但20年來已相對老舊，國防部已開始評估全面系統汰換的時機與作法。

國防部每年編列預算就「聯合作戰指揮中心暨國家政軍中心之核生化防護系統」進行維護，108、109年委由國家中山科學研究院保修計編列1034萬元。

聯戰中心於民國87年「地龍專案」建置化防系統，含毒氣偵測器、北洞濾毒通風機組及中央操控系統等裝備與設施；大直衡山指揮所則是在103年「衡安專案」建置南洞濾毒通風機組、CO2過濾機組及CO/CO2偵測器與生物偵測器；政軍中心則於97年「圓新專案」建置化學防護系統，含毒氣偵測器、生物偵測器、CO2過濾機組及CO/CO2偵測機組、濾毒通風機組及中央操控系統等裝備與設施。

國防部說，二處作戰中心生化系統已建置20年，維護均由中科院負責維護。中科院近期己著手藉由維修資料庫建立，作為未來執行性能提升及執行裝備汰換維修的參考。目前配合國防部需求將非屬中科院的機電設備納入化防系統進行全系統整合，化防系統由中科院全權製作與設計，相關商源均有掌握，也可自行依藍圖製作，目前為止沒有無法維修的情事發生。