親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
韓國瑜訪陸港澳
柯文哲赴美訪問
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

我兩上將訪華府 台美軍事交流順暢

2019-03-24 09:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

參謀總長李喜明3月25日訪問華府，將會見美軍高層。空軍司令張哲平也將啟程訪美，兩位上將領前後赴美，雙方軍事交流順暢。

國防部表示，兩位上將都是應美方邀請，赴美進行軍事交流，與軍購案無關，其他細節不評論。

李喜明將在今年7月屆齡退伍，新任參謀總長外傳由國防部副部長沈一鳴或陸軍司令王信龍接任，以王信龍呼聲較高。過去已有非空軍官校正期生出身的空軍上將李天羽出任過總長職位，王信龍也不是陸軍官校正期生。

李喜明近年積極推動整體防衛構想不對稱作戰概念，過去國防部長嚴德發也曾提出這個構想，但在李喜明任內逐步落實，頗受美方青睞。對李喜明即將退伍，傳美方曾多次透過管道表達關切李喜明未來去向，認為李喜明推動的戰訓構想應該繼續落實。

上將出國前須總統同意，據了解，李喜明是23日抵美，由於他有美國海軍戰爭學院1998年班學資，先前往羅德島新港市美國戰爭學院懷舊，外界觀察此行可能是畢業旅行。

李喜明25日前往華府，拜會美軍高層。知情人士說，李喜明應屬例行參謀總長訪美，沒有特別目的，美方原本希望他去年前往，因故一再延遲，所以才在卸任前成行。

由於我方向美提出採購F-16V戰機，李喜明赴美後，張哲平也緊接訪美，時機巧合。

參謀總長李喜明（左）即將在7月屆齡退伍，參謀總長由陸軍司令王信龍（右）接任呼聲高...
參謀總長李喜明（左）即將在7月屆齡退伍，參謀總長由陸軍司令王信龍（右）接任呼聲高。記者洪哲政/攝影
分享

空軍國防部美軍

相關新聞

確保海空安全 嚴德發：國軍不挑釁、不迴避、不畏戰

2019-03-24 05:12

打造國家軍事博物館 國防部將向著名博物館取經

2019-03-24 04:28

摸熟雲豹甲車性能 這位少將有駕駛證照

2019-03-24 04:24

海軍台北港「敦親睦鄰」活動落幕 今湧進三萬五千人

2019-03-23 20:57

【重磅快評】國防部對「超狂女軍官」該表態嗎？

2019-03-23 19:21

美首席亞太副助卿：北京企圖改變現狀

2019-03-22 22:35

國防部力挺超狂女軍官！她出櫃挺蔡砲歐陽

2019-03-22 18:33

川普幕僚紛支持售台F-16 但台灣恐無法很快拿到

2019-03-22 14:58

當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

2019-03-22 14:23

記得帶證件！新北看幻象、登艦艇 明天衝台北港

2019-03-22 13:00

國軍配合立委辦活動？呂孫綾：推動全民國防

2019-03-22 11:34

幻象與F-16締結兄弟隊 原來兩個隊長是雙胞胎

2019-03-21 21:09

清新明亮仿如家居 國軍兵舍整新按此標準

2019-03-21 17:11

海軍康定級西寧軍艦 首度靠泊台北港

2019-03-21 16:48

陸軍不再訓練跳傘？陸軍：並未停召

2019-03-21 15:05
看更多

熱門文章

賣芭樂被余宛如質疑「能吃全台？」 郭台銘：我接地氣

2019-03-23 16:24

韓流還能燒多久？沈富雄「股票說」神比喻

2019-03-23 11:17

陸委會要韓國瑜說明赴中聯辦行程 學者批「有毛病」

2019-03-23 18:51

小英出訪都有事？1個烏龍、1句嘴砲引軒然大波

2019-03-24 08:00

非典型國民黨！ 綠分析：老招恐打不過韓國瑜

2019-03-24 01:18

韓國瑜進港澳中聯 學者：陷北京一國兩制框架

2019-03-23 22:14

與中聯辦主任見面惹陸委會不滿？ 韓國瑜：無聊

2019-03-23 14:02

【重磅快評】國防部對「超狂女軍官」該表態嗎？

2019-03-23 19:21

周錫瑋發起連署「把阿扁關回去」 要成公投案綁大選

2019-03-23 17:40

韓國瑜訪中聯辦惹議 蔡英文：製造一國兩制氛圍

2019-03-23 15:00

與澳門中聯辦主任吃飯 韓國瑜：主要讓高雄能見度提高

2019-03-23 21:16

在外拚經濟被批評 韓國瑜：一直有人瘋言瘋語

2019-03-23 18:19

韓國瑜會中聯辦 許智傑：韓已違背政治0分原則

2019-03-23 11:04

韓國瑜拜訪港澳中聯辦 陸委會盼韓公開說明

2019-03-23 17:54

韓國瑜訪澳門被這件事嚇一跳 談引進博弈：有探討機會

2019-03-23 18:30

孫大千嗆黃之鋒：「今日香港」不可能變「明日台灣」

2019-03-24 08:25

「韓一天簽26億 蔡一毛弄不回」介文汲：關鍵在內心想人民或政治

2019-03-23 20:17

韓國瑜抵達澳門 與特首崔世安見面

2019-03-23 11:50

吳敦義：徵召韓國瑜領表 黨內已漸有共識

2019-03-24 00:03

韓國瑜港澳「頂格行」 見兩特首、兩辦主任

2019-03-23 19:36

公投反同？柯P炸翻同志圈…直男真心話？搶藍營選票？

2019-03-24 09:00

徐永明酸韓國瑜：大選定調選總統vs.選特首

2019-03-23 14:40

影／蔡英文帛琉參觀海豚跌倒 笑稱沒問題啦！

2019-03-23 15:23

與澳門中聯辦主任吃晚餐 韓國瑜：客隨主便

2019-03-23 19:59

英德大戰誰能贏？命理師直指賴清德「欠東風」

2019-03-23 11:50

影／韓國瑜前進澳門 再簽下7億農業大單

2019-03-23 16:17

邱毅：2020看韓賴雙雄對決 統獨大戰友、仇中博弈

2019-03-23 21:14

【即時短評】韓國瑜參選總統有3難題 掌握民心是關鍵

2019-03-23 13:49

李永萍挑戰黃國昌 柯志恩拚板橋東區

2019-03-23 23:58

韓國瑜遺憾高雄澳門無直達班機 其實每周有32航班

2019-03-23 19:18

摸熟雲豹甲車性能 這位少將有駕駛證照

2019-03-24 04:24

駁韓國瑜「傻傻說」 顏擇雅：台灣人沒資格說不丹傻

2019-03-23 11:29

初選玩真的？ 藍評估賴清德：更難對付

2019-03-24 01:10

「迷一般的行蹤」 韓國瑜訪港行程屢更改

2019-03-23 11:17

觀察站／藍徵召韓國瑜領表 先過三關卡

2019-03-23 23:42

影／徵召韓國瑜領表參與初選 吳敦義：黨內逐漸有共識

2019-03-23 16:32

韓國瑜讚港珠澳大橋震撼人心 稱訪港行滿載而歸

2019-03-23 12:58

徵召韓國瑜參選總統 周錫瑋：民意是什麼大家心知肚明

2019-03-23 12:28

因韓國瑜被徵召變Ｂ咖？ 朱立倫：我是最強候選人

2019-03-23 14:07

落實徵召韓國瑜領表選總統 藍擬先做內參民調決勝負

2019-03-23 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top