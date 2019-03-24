我兩上將訪華府 台美軍事交流順暢

2019-03-24 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



參謀總長李喜明3月25日訪問華府，將會見美軍高層。空軍司令張哲平也將啟程訪美，兩位上將領前後赴美，雙方軍事交流順暢。

國防部表示，兩位上將都是應美方邀請，赴美進行軍事交流，與軍購案無關，其他細節不評論。

李喜明將在今年7月屆齡退伍，新任參謀總長外傳由國防部副部長沈一鳴或陸軍司令王信龍接任，以王信龍呼聲較高。過去已有非空軍官校正期生出身的空軍上將李天羽出任過總長職位，王信龍也不是陸軍官校正期生。

李喜明近年積極推動整體防衛構想不對稱作戰概念，過去國防部長嚴德發也曾提出這個構想，但在李喜明任內逐步落實，頗受美方青睞。對李喜明即將退伍，傳美方曾多次透過管道表達關切李喜明未來去向，認為李喜明推動的戰訓構想應該繼續落實。

上將出國前須總統同意，據了解，李喜明是23日抵美，由於他有美國海軍戰爭學院1998年班學資，先前往羅德島新港市美國戰爭學院懷舊，外界觀察此行可能是畢業旅行。

李喜明25日前往華府，拜會美軍高層。知情人士說，李喜明應屬例行參謀總長訪美，沒有特別目的，美方原本希望他去年前往，因故一再延遲，所以才在卸任前成行。