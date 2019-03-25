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雷根重振軍力復興美國 更要打造新型軍事武器

2019-03-25 08:23聯合新聞網 商周出版

美國總統雷根。 （美聯社）
美國總統雷根。 （美聯社）
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一九七九年聖誕節，蘇俄空降部隊在喀布爾著陸，為入侵與占領阿富汗鋪平了道路。在伊朗一處昔日的美軍基地（也是國防高研署的基地），忠於伊朗革命的學生挾持五十二名美國人質，惡夢般的景象每晚都在電視上播出。一九八○年四月，卡特總統批准一項大膽營救行動，最後卻以難堪失敗收場。連串失誤迫使部隊取消任務，伊朗沙漠中一架直昇機撤離時撞上了一架停放的C-130運輸機，導致八名美國現役軍人喪命。

卡特政府笨手笨腳推出公關補救措施，好比公開匿蹤飛機的發展成果，期能藉此來強化軍隊大無畏形象，結果全都無效。大選年逐漸接近，美國面臨通貨膨脹、失業和經濟衰退三路夾擊。油價在一九七九年十二月漲到高峰，每桶超過一百美元。在海外，美國的處境也沒有比較好，從伊朗到尼加拉瓜，昔日美國卵翼的堅強盟邦逐一在叛亂運動下陷落。就另一方面，蘇聯的影響力似乎逐日膨脹，從古巴拓展到了阿富汗。

（本文出自《軍事科技幻想工程》，莎朗．魏因貝格（Sharon Weinberge...
（本文出自《軍事科技幻想工程》，莎朗．魏因貝格（Sharon Weinberger）著，蔡承志譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）
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面對軍力衰弱和經濟疲軟的指責，一位有魅力的前演員暨加州州長踏上政治舞台，承諾增強軍力來復興美國。美國「已經加入軍備競賽，卻只有蘇俄努力比賽，」雷根在一次競選造勢演說上告訴一群老兵聽眾，「他們的軍事領域開銷超過我們五成，而且戰略力量超過我們的兩倍，有時達三倍之多。」雷根承諾逆轉趨勢，重振軍力，復興美國。那個信息在選民間產生共鳴；雷根以勝選四十四州懸殊比數當選。

雷根獲勝過後不久，國防研究與工兵局次長人選里奇．德勞爾（Richard DeLauer）通知他的朋友，國防科學家鮑伯．庫珀（Bob Cooper）一個大消息：白宮打算在往後五年間加倍五角大廈預算。庫珀回答，「是喔，迪克（Richard的親暱稱法），對啊，我知道啦，我以前就聽過那個故事。」

德勞爾強調那是真的。雷根堅稱美國應該提高國防開銷，向蘇聯發出一個強烈信號。德勞爾希望庫珀這位以強勢個性著稱的前美式足球選手能回到五角大廈，接掌兩個職務。庫珀會直接在德勞爾手下擔任助理部長，同時也主掌國防高研署，該署在匿蹤飛機成功之後已被當成孕育變革的溫床，類似一種能快速推出軍事技術的部內實驗室。而且有雷根入主白宮，接著就會對新型軍事武器有龐大需求。庫珀同意接受這份工作。

他在一九八一年進入五角大廈，奉派加入負責主要武器撥款決策的國防資源委員會。這個很有權勢的委員會由國防部長、副部長、軍事首長以及其他軍、民高層長官組成。基本上，他的委員會席位為國防高研署搭起一座直通國防部領導高層的橋樑。自從一九六○年代中期被逐出五角大廈以來，國防高研署頭一次被推擠回到美國軍事決策的樞紐核心。現在有庫珀掌舵，國防高研署不再是個和五角大廈間隔好幾個地鐵站距離的獨立研究機構，這時它的署長能對選擇開發、購買哪些武器的五角大廈決策單位強勢發聲。同時軍事技術也要成為雷根主政下的國家政策焦點。根據庫珀所述，他的工作是要在國防高研署「給被壓抑的技術來一次灌腸作業。」

庫珀上任之後不久，國防部長卡斯帕．魏因貝格（Caspar Weinberger）召開一場會議，邀集他的幕僚和五角大廈其他高官同席議事。魏因貝格起身重申雷根要加倍國防預算的說法。這時庫珀插嘴，「阿卡，這種說法我以前也聽過，不過我不覺得民眾會支持在往後三年內加倍國防預算。」然而魏因貝格堅定不移，他表示，「我們要把預算花個精光。」然而接下來發生的事情，就連魏因貝格也大為震撼。

（本文出自《軍事科技幻想工程》，莎朗．魏因貝格（Sharon Weinberger）著，蔡承志譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）

五角大廈蘇聯雷根

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