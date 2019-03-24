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確保海空安全 嚴德發：國軍不挑釁、不迴避、不畏戰

2019-03-24 05:12聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部長嚴德發昨天視導空軍作戰指揮部及國軍聯合作戰指揮中心，密切掌握最新情勢，肯定官兵24小時堅守工作崗位的付出；嚴德發強調，國軍秉持「不挑釁、不迴避、不畏戰」原則，平時尤應落實官兵教育訓練及強化機動效能，以利戰時各單位功能與戰力，得以具體發揮，確保我國空域與海疆安全，讓國人能夠安居樂業。他同時轉達蔡總統慰勉國軍發揮聯合情監偵、伴飛護航任務、外島民眾疏運等任務的辛勞。

嚴德發昨天上午抵達空作部視導，首先聽取單位簡報，並對該部充分發揮指揮管制功能，有效掌控當面敵情，確保國軍在台海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定之意。

結束空作部視導行程，嚴德發轉往國軍聯合作戰指揮中心，了解台灣周邊海、空域最新動態，並慰勉各戰備值勤人員辛勞，同時肯定所有官兵24小時密切監控、有效掌握敵情，確保台海空防安全，提供國家安全最堅實的保障。

嚴德發表示，國軍官兵以積極地聯合情監偵作為，在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。

嚴德發指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於中共軍機活動全程，依規定運用聯合情監偵作為，並派遣機、艦監偵密切掌握與應處，時時刻刻為國家安全做最好的準備。

嚴德發強調，國軍秉持「不挑釁、不迴避、不畏戰」原則，平時尤應落實官兵教育訓練及強化機動效能，以利戰時各單位功能與戰力，得以具體發揮，確保我國空域與海疆安全，讓國人能夠安居樂業。

因應共軍挑釁,國防部長嚴德發：國軍「不挑釁、不迴避、不畏戰」。圖／軍聞社
因應共軍挑釁,國防部長嚴德發：國軍「不挑釁、不迴避、不畏戰」。圖／軍聞社
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嚴德發指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因...
嚴德發指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於中共軍機活動全程，依規定運用聯合情監偵作為，並派遣機、艦監偵密切掌握與應處，時時刻刻為國家安全做最好的準備。圖/軍聞社
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嚴德發國軍台海

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