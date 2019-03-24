摸熟雲豹甲車性能 這位少將有駕駛證照

2019-03-24 04:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國內自行研製生產的雲豹八輪甲車，目前正在量產作業，但不是只有基層駕駛能開這款新型的裝甲步兵戰鬥車，目前擔任國防大學陸軍學院院長的郭力升，擁有雲豹甲車駕駛證照，還曾在外籍學員面前親自駕駛，示範甲車性能。

據證實，量產中的30公厘鏈砲雲豹八輪甲車，將優先撥交多輛給憲兵部隊，強化大台北地區的衛戍作戰能力，軍方透露，憲兵指揮官莫又銘中將日前特別前往中科院聽取簡報，並且親自試乘30公厘鏈砲雲豹八輪甲車。

今天有媒體引述不具名官員表示，郭力升曾赴美接受突擊兵訓練合格，擔任過駐美武官與陸軍特戰指揮官，平時勇於挑戰各式新式裝備，他擔任步兵訓練指揮部指揮官時，適逢因為步兵部隊陸續要接收雲豹八輪甲車，他主動要求接受駕駛訓練，並在通過驗證後取得雲豹甲車的專業駕駛證照，也是國軍唯一擁有雲豹甲車駕駛證照的將官。另外209廠前廠長也取得雲豹駕照。