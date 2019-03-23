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【重磅快評】國防部對「超狂女軍官」該表態嗎？

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海軍台北港「敦親睦鄰」活動落幕 今湧進三萬五千人

2019-03-23 20:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍司令部今（23）日表示，台北港「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，今天湧入3萬5千多參觀人潮，活動圓滿落幕。

海軍司令部表示，今天雖然天候略為濕冷，但仍澆不熄民眾參與熱情，今天幻象戰機衝場、海軍儀隊、海陸快艇動態操演均正常實施；精采軍武展示，多元攤位以及登艦參觀等人潮，計有3萬5千多人踴躍參加。

海軍司令部說，活動於下午16時圓滿落幕，參訪民眾們有看、有吃、更玩得大呼過癮，增進軍民情感，落實全民國防教育。

海軍司令黃龧光今天親自督導活動，直至17時參演的康定級西寧軍艦離港。

海軍司令部今（23）日表示，台北港「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，今天湧入3萬5...
海軍司令部今（23）日表示，台北港「國防知性之旅暨敦親睦鄰活動」，今天湧入3萬5千多參觀人潮，活動圓滿落幕。記者洪哲政/攝影
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