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【重磅快評】國防部對「超狂女軍官」該表態嗎？

2019-03-23 19:21聯合報 主筆室

國防部派往尼加拉瓜受訓的少校王翊，是國軍第一位公開「出櫃」、並與伴侶舉行婚禮的女同志。她在臉書發表公開文章，力挺蔡英文總統的主權論述，讚揚她是「最有勇氣的總統」；並譴責邱毅、歐陽娜娜與「前國軍現任叛國賊」。消息傳開，各親綠媒體、社團高聲叫好，一向偏藍的退伍軍人團體則怒罵「台獨軍人」。

平心而論，罵王少校「台獨」並不恰當：她並沒有否定中華民國，甚至對「中華民國」高度認同。她在國外照片，多半穿著國旗裝，也曾抨擊去年國慶大典舞台布置沒有國旗。

不過，她心目的中華民國不等於「中國」，也不反對更名「台灣」。但她不認為自己是台獨，因為中華民國已經主權獨立108年，「只是很大一塊被共產黨佔據，成立了中華人民共和國」。這和綠營認為，中華民國是1945年才強行進入台灣，如今對於中華民國之名「不得已暫時接受」，兩者還是不一樣。

在近年本土當道的教育體系之下，這恐怕是許多自認「中立」年輕人的國家觀。當然，這與中華民國憲法體制的國家定位，並不完全相同。但是當今台灣，就連藍營也不再談「國家統一」，又如何苛責一位低階軍官？至於蔡總統的中華民國，是否真如王少校所想像，與自己的中華民國相同？就是另一個問題。

真正的大問題是，國防部在被記者詢問時，表示「尊重」其立場。這衍生了兩個大爭議：一是，現役軍人適不適合對外公開披露談論自己正在進行的任務？二是，現役軍人適不適合公開對政治議題表態？

軍人執行任務，包括赴外國受訓，都有一定保密規定。國軍至今要求官兵手機必須裝置特別程式，進入營區就不得打卡、攝影，正是出於同樣道理。如果有官兵公開大談自己艦艇目前所在位置，公布自己開離營區進行演訓的行蹤，國防部還會不會一句「尊重」就帶過？

對政治等敏感議題公開發表評論，而且高度強調自己軍職身分，更是不妥：試想若有現役軍官公開發難，抨擊現在執政黨「借殼上市」，實際是推動台獨。國防部還會不會對此「表示尊重」？

軍人發表與政策相悖的個人意見，立刻構成違反專業倫理，自不待言；即使是宣示「支持」、「擁護」政府或元首，同樣不當。因為這種行為形同逢迎求進，更會在群體中形成壓力：如果不跟著「支持擁護」，是否就在長官心目中，留下不夠忠貞的印象？

從王少校以往的特異作風看來，她此番發言未必是為了趁機求升官。但國防部今天若「尊重」這樣的發言，接下來又有現役軍官公開宣稱，擁護軍人年改、非核家園，或公開譴責韓國瑜，那國防部是不是繼續不管？如果不管，這種「宣誓效忠」例子會不會愈來愈多？會不會演成當初扁朝後期，總統到部隊視導，大家搶著挖空心思拍馬屁的亂象？

基於職業倫理，每個工作的從業人員，都不免有一定的發言禁忌；相對而言，軍人更是強調集體性，嚴格限制個人對外表達立場的特殊職務。如果不能接受這些桎梏，現實恐怕是：對於穿「老虎皮」，你並不是那麼適合。

王少校發言內容問題不大，相關行為的後座力卻後患無窮，國防部不可等閒坐視，一句「尊重」就打發，否則恐怕自食其果。

國軍第一位公開「出櫃」、並與伴侶舉行婚禮的女同志女軍官王翊，因貼文力挺蔡總統主權...
國軍第一位公開「出櫃」、並與伴侶舉行婚禮的女同志女軍官王翊，因貼文力挺蔡總統主權論述等，受到矚目。圖/翻攝王翊臉書網頁
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中華民國退伍軍人國防部

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