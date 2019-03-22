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美首席亞太副助卿：北京企圖改變現狀

2019-03-22 22:35聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲。 路透社
美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲。 路透社
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美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲22日指出，中國大陸一直試圖改變現狀，北京威脅對台動武，並努力擠壓台灣的國際空間，而台灣為公共衛生、民航及更多影響世界的全球性問題，做出重要貢獻。

墨菲表示，美方主要希望看到對現狀的堅定承諾，這為所有相關各方帶來和平、穩定與繁榮。

墨菲（Patrick Murphy）18日至22日赴泰國、印尼、夏威夷，他22日在夏威夷舉行電話記者會時，被問及如何回應大陸敦促美方不允許台灣總統蔡英文過境，以及是否支持美國持續對台軍售

墨菲指出，他沒有關於軍售的資訊可宣告；基於美中三公報與台灣關係法的框架，美國可對台軍售，而美國在提供台灣防禦所需方面一直是個有用的夥伴。

至於蔡英文將過境夏威夷，墨菲說，沒有任何關於過境的資訊，但他想重申美方仍遵守「一中政策」，包括美中三公報與台灣關係法，這框架在過去40年，對美中台而言都運作良好。

墨菲接著說，他要藉此機會提出，中方一直試圖改變這種造就繁榮、穩定與和平的現狀；他解釋，他所指的改變現狀，包括北京威脅對台動武，一直試圖減少台灣的邦交國，以及努力將台灣排除在國際空間與國際組織之外，而台灣為公衛、民航及更多影響世界的全球性問題，做出重要貢獻。

國務院一名發言人21日透過電子郵件以背景方式回覆記者指出，美國的「一中政策」沒有改變，並鼓勵北京與台北當局進行建設性對話，尋求台海兩岸人民可接受的和平方式解決分歧。

該發言人表示，蔡總統過境美國是基於美國長久以來的慣例，符合美台關係的非官方性質；過境行程都會考量其安全、舒適、便利和尊嚴。

北京軍售夏威夷
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