她出櫃挺蔡砲歐陽 國軍女軍官94狂 國防部也力挺

2019-03-22 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



在尼加拉瓜受訓的女軍官王翊，今天在臉書「開地球」貼文公布她在外受訓軍人身份，除藉由蔡總統臉書網址「出櫃」自承是同性戀者外，同時力挺蔡總統主權論述，「不要叫我大陸人，或什麼鬼中華台北人」，她連帶批評表態「親中」的邱毅、歐陽娜娜甚至退將。貼文受到矚目，被網友廣為分享。

國防部發言人陳中吉今證實王翊現役軍人的身份，解讀貼文內容是在強調「中華民國軍人」身份，對王翊的貼文內容，國防部表達尊重立場。

王翊以「沒有人是局外人系列之十三」爲題在臉書貼文自我介紹說：「嗨，我是一個任官十多年，領中華民國政府補助，正在尼加拉瓜受訓的中華民國職業軍人。」

王翊表示：為了嚴守行政中立、避免民眾誤會，我們從讀軍校的時候開始，就被告誡在選舉期間不要參加各種政黨或團體的集會遊行，平常更沒事就會被耳提面命，不要到政治人物臉書按讚留言、不要分享他們的貼文/新聞；對於這個規定，我一直都理解，所以不反對，特此聲明：以下言論僅為分享我個人想法，與他人無關。

王翊表示：要叫我臺灣人我很愉快，要叫我新北人我很自在，要叫我三重人我很驕傲，但是，但是千萬不要叫我大陸人，或什麼鬼中華臺北人，為什麼？很簡單，我出生在哪就是哪裡人，就算追溯到父母我也還是中華民國人，前幾天連受訓學校門口的小衛兵叫我chinita我都嚴正糾正他，不需要跟我談任何其它思想或意識流，我書讀得不多怕看不懂，而且這事對我來說確實沒那麼複雜。（看到這裡想要戰國名問題的，請自便，但恕不回應，老實說我個人並不反對更名或並稱「臺灣」，畢竟連通行多年的護照封面都有寫，而且每次出國要不厭其煩跟很懶惰愛簡稱的老外們解釋Republic of China到底為什麼不可以是China的時候，真的非常、非常心累，也很無奈）

王翊連結蔡總統臉書介紹表示：這位是我們中華民國的總統，臺北出生的蔡英文，她不只是我國第一位女總統，也是我有思考能力以來知道最有勇氣的總統，我不認為自己身為中華民國人民暨國軍的一份子，分享這篇貼文有什麼問題，我支持也認同她此篇貼文中守住主權尊嚴的理念，因為我曾無數次誓言捍衛中華民國主權、領土與人民，這不因她的黨籍或其它主張而有所折損，就像我善盡職業道德與專業的工作能力，不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的同性戀而有所折損。

（https://www.facebook.com/46251501064/posts/10155719168961065/）

王翊連結歐陽娜娜的臉書頁表示：這位是也在中華民國臺北出生的藝人歐陽娜娜，她的父母不只是中華民國人還是政治人，若以我個人對國籍的定義，她跟我一樣是中華民國人，但是她不覺得。我對她的個人認同無權置喙，尤其以她的職業，要放棄整個中華人民共和國那麼一大塊市場，無疑是跟自己的收入過不去，我理解但是不認同，因為她或她的父母只要乖乖繳清各種稅收費用，她依舊享有中華民國公民的各種權利，包括健保制度跟參政權等等，不贅述了。

（https://www.facebook.com/132472016770332/posts/3064460053571499/）

王翊表示：至於這位在中華民國高雄出生的邱毅，我只想說，他也許忘記自己的國籍，但大概還記得自己的國家是個尊重言論自由的民主法治國家，所以他才可能、可以這樣大放厥詞，享受中華民國國人才有的言論自由，而不用擔心自己或家人的人身安全，或者哪天會被消失還要靠NGO發起一人一信，連署關心、督促國際組織救援。

王翊還表示：同場一定要加映的，還有那些我根本不屑去查他們是哪裡出生的中華民國人、前國軍現任叛國賊，我心裡偷偷覺得他們根本就是現今部份國人不尊重軍人導致各種光怪陸離現象的主要罪魁禍首，對他們空洞靈魂的鄙視永無止境，多說一句我都覺得髒了自己的臉書，只想提醒不是軍人但是看到這篇貼文的人，真的不要習慣看到幾粒老鼠屎就覺得自己之前看的聞的吃的也都是屎，別說沒邏輯不講道理了，還挺噁心的。

她貼文說：我很難得在臉書公開說這些，牽扯到政治的，所謂「敏感議題」，但要談「國籍」，我個人覺得，身為一個勇敢的中華民國軍人，表態是責無旁貸的，在我心目中從來沒有台獨議題，因為自我有記憶以來，中華民國本來就是一個主權獨立的國家，而且已經這樣一百零八年了。雖然它的很大一塊被共產黨佔據成立了中華人民共和國所以領土不算完整、雖然它的很多制度都還不甚完美天天挨罵，但它還是我的國家，這片土地的美，在於它住著我的親人好友、愛我的人跟我愛的人、以及比我還珍惜它的人們。對我而言，一個人沒有認同，性別也好性傾向也好職業也好國籍也好，就像是沒有根一樣，心永遠是空的，夜深人靜只有無地自容的份而已，可悲至極。

王翊還表示：最後啊，我想說，人哪，沒有自己的想法理念，或者看了刺眼又只會躲在留言當鍵盤魔人而不自己寫點東西發文刺激交流順便體驗網路霸凌，真的，太可惜了。