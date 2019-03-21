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幻象與F-16締結兄弟隊 原來兩個隊長是雙胞胎

2019-03-21 21:09聯合報 記者程嘉文╱即時報導

空軍司令部今晚在官方臉書透露，花蓮基地第五聯隊的第17作戰隊，與新竹第二聯隊第42作戰隊，日前辦理締結兄弟隊交流活動，由雙方隊長率領兩隊飛行菁英實施研討會，相互交流彼此的飛行技巧及經驗使得彼此之間有更深厚的情感。

值得一提的是，兩位隊長都是「胡上校」，原來他們是雙胞胎兄弟，也都是中正預校與空軍官校（86年班）的校友。哥哥胡志華是42隊長，並且擔任幻象兩千戰機的特技飛行教官；弟弟胡中華是17隊長，該隊是目前國軍執行假想敵任務的部隊。

胡志華（左）、胡中華（右）。圖/空軍提供
胡志華（左）、胡中華（右）。圖/空軍提供
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17隊（右）與42隊（左）因為雙方主官是雙胞胎兄弟，因而締結兄弟隊。圖/空軍提供
17隊（右）與42隊（左）因為雙方主官是雙胞胎兄弟，因而締結兄弟隊。圖/空軍提供
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空軍新竹教官
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