陸軍下令軍情局等軍事班隊不再跳傘 友軍跳腳

2019-03-21 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令王信龍日前下令，正式取消包括士官高級班、士官長正規班、陸軍官校、國防大學學生暑訓以及軍事情報局新進幹部跳傘訓練，引起友軍一片譁然。本報資料照片 分享 facebook 具備空降戰力的陸軍航特部官兵，刻正實施全程500公里的「濱海城鎮要地行軍訓練」，昨日實施陸空操演，對外呈現精良戰技。但據了解，陸軍司令王信龍日前下令，正式取消包括士官高級班、士官長正規班、陸軍官校、國防大學學生暑訓以及軍事情報局新進幹部跳傘訓練，引起友軍一片譁然。

對此，陸軍司令部的解釋是：這是為「集中訓練資源，精實特戰戰力」。

傘兵秦良丰去年在漢光演習的預演中，因為傘具未徹底張開，自高空1350英尺墜地重傷，經軍民醫院接力治療後，已可以在協助下站立，日前（3/5）轉回高雄國軍總醫院治療，軍方投入大量醫療資源全力搶救、復健。取消其他班隊跳傘訓練的命令出現在此案後，引起聯想。

早期軍事院校學生並無實際跳傘訓練，只有地面基本訓與高跳台，近十年為精實訓練，將1250英尺、空跳5次的基本傘訓列為陸官、國防大學政院學生暑訓科目；軍事情報局新進軍職幹部，過去也必須通過谷關山訓，並前往屏東接受基本傘訓，培養基本戰技，通過訓測才能服役，軍情局今年傘訓訓額結束後，明年就無法再送訓，士官高級班、士官長正規班今年就正式取消傘訓。陸軍的政策引起友軍批評，直接聯想是欲藉此控管危安事故。

但陸軍司令部上午表示，空訓中心主要負責培訓特戰部隊基本跳傘技能及特勤神龍部隊高專種能，以提升特戰部隊高空滲透與空中突擊戰力為目標，班隊規劃均依特種作戰需求與部隊任務需要而定，以符合「為戰而訓、戰訓合一」的訓練政策。

陸軍司令部表示，空訓中心跳傘訓練是依「維持基本傘訓、著重高專（進階）訓量、滿足部隊複訓」原則，規劃接訓班隊、訓練流路與訓員資格，以集中訓練資源，精實特戰戰力。108年計畫召訓班隊數及訓額均較去（107）年增加，如增加了傘具專長轉換訓練班，並無訓量縮減情事。

陸軍司令部說，空訓中心精進跳傘訓練規劃事宜，是依國軍用兵指導及歷年漢光演習結論進行研議，該部堅持從嚴從難訓練，並記取過往經驗教訓，持恆強化各項督管與防險作為，確保部隊戰訓安全，籲請國人持續給予國軍支持與鼓勵。

官員強調，調整班隊純為考量資源分配，與秦兵事件無關。