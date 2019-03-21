把腓特烈大帝格言奉為圭臬 看希特勒如何痛宰美軍

2019-03-21 08:20 聯合新聞網 麥田出版



納粹德國獨裁者希特勒。 報系資料庫 分享 facebook

剷平突出部

正當阿登戰役進入最後階段，德軍繼續在北風行動投注更多師級部隊。一月五日，希姆萊的上萊茵集團軍在最初的攻擊未能達成目標之後，終於開始朝美軍第六軍的南翼推進，以支援其他部隊。黨衛軍第十四軍從史特拉斯堡以北的萊茵河對岸發動攻擊，兩天後，德軍第十九軍團也從科爾馬口袋出發，沿羅納─萊茵運河（Rhône–Rhine Canal）兩岸北上。巴頓將軍第六軍的生存面臨了威脅。

得不到艾森豪認同的德弗斯，把防禦史特拉斯堡的責任交給塔西尼的法國第一軍團；後者如今必須把戰線從史特拉斯堡延伸到貝爾福隘口，總長一百二十公里。不過，最危險的地方要屬岡布桑（Gambsheim）和埃爾利塞姆（Herrlisheim）一帶；在那裡，黨衛軍第十四軍已在阿格諾（Haguenau）東南方建立了橋頭堡。

一月七日，德軍第二十五裝甲擲彈兵師和第二十一裝甲師發動攻擊。他們抵達史特拉斯堡以北三十公里的阿格諾森林，但被德弗斯的最後預備兵力──美軍第十四裝甲師──攔阻下來。在低孚日地區以北，美軍第四十五步兵師成功牽制黨衛軍第六「山地」師。第四十五師的一個營被包圍，但持續作戰近一個星期。只有兩人生還。

希特勒仍然把腓特烈大帝的格言奉為圭臬：戰到最後一兵一卒的人，終將贏得勝利。一月十六日，他出動最後的預備兵力──第七空降獵兵師及黨衛軍第十「弗倫斯堡」裝甲師。他們沿著萊茵河進攻，試圖殺到岡布桑的橋頭堡；途中，他們在埃爾利塞姆痛擊經驗不足的美軍第十二裝甲師。這項戰情發展，成為艾森豪一月二十日晨會上的主要議題。「說真的，我搞不懂的是，」盟軍最高司令感嘆，「當他們的兩個師出手，我們只是呆呆坐著，嚇得手足無措。」英國空軍中將詹姆斯．羅布爵士（James Robb）在日記中寫道：「接下來的討論顯示，德軍的小規模攻勢立即見效，相較之下，我們的兵力──不論師級或軍級部隊──竟無法取得任何實質成果；對此，大夥兒深感驚訝。」

（本文出自《解密突出部之役》，安東尼．畢佛（Antony Beevor）著，黃佳瑜譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 面臨如此意料之外的挺進，德弗斯被迫撤到沿羅特巴赫河、莫代河及佐恩河（Zorn）的新防線。這次撤退執行得當，美軍守住了新的防禦陣地。一月二十五日前後，在美國第二十一軍的北面協助之下，塔西尼的法國第一軍團開始輾壓科爾瑪口袋（也就是德軍所謂的亞爾薩斯橋頭堡），之後，德軍的攻勢便慢慢消退。美軍第三步兵師獲得科塔第二十八師的支援；你會以為歷經許特根森林及巴斯通以東的潰敗，後者早已受夠了折磨。

在大雪覆蓋的里耶德維（Riedwihr）森林中作戰的第三步兵師，發現自己遭遇強力反攻；其中，奧迪．墨菲中尉（Audie Murphy）的英勇表現為他贏得一枚國會榮譽勳章，以及日後的好萊塢電影明星生涯。德軍再度無懼於盟軍的飛機與砲火優勢，一邊撤退一邊頑強作戰，成功將更多部隊從阿登地區撤到南邊。科爾瑪口袋直到二月九日才終於完全瓦解。

第一○一空降師是被派來終結亞爾薩斯戰局的部隊之一，所以當部隊弟兄發現戰役已經打完，他們來不及參與，全都鬆了一口氣。十天前，溫特斯少校聽說一○一師要移防亞爾薩斯時，心裡思忖：「老天爺啊，陣營裡難道沒有其他人可以填補這些缺口？」這個師實在需要休息。在巴斯通口袋北端的最後幾天，第五○六傘降步兵團轄下的E連一開始被派去攻占佛依。「排上的每一名替補人員都在那個鎮上陣亡，」該連的一名老兵說，「我不知道是什麼原因。」3那次攻擊出師不利，直到連長被迅速撤換。然後在一月十四日，當氣溫降到攝氏零下二十三度且積雪越來越深，第五○六團橫越空曠的雪地，前往他們的許多同袍和德索布里小隊在戰役一開始時喪命的諾維爾小鎮。

攻下諾維爾後，他們被賦予另一個目標──往烏法利茲路上東面的拉尚姆（Rachamps）村。厄爾．海爾中士（Earl Hale）和二等兵約瑟夫．列布格特（Joseph Liebgott）把六名黨衛軍軍官逼進一座穀倉。兩人讓德軍排成一行，並警告他們，如果有人膽敢輕舉妄動，格殺勿論。外頭有一枚砲彈爆裂，炸傷了門邊的海爾，一名黨衛軍軍官立刻抽出靴子裡的短刀，劃破海爾的喉嚨。列布格特射殺了他，並擊斃其他幾人。一名醫護兵縫補了海爾的喉嚨。他很幸運──食道被切斷了，但氣管無傷。海爾被一輛吉普車撤回巴斯通。

（本文出自《解密突出部之役》，安東尼．畢佛（Antony Beevor）著，黃佳瑜譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。）