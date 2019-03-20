影／航特首次城鎮濱海行軍 驗證城鎮要地奪回戰術

2019-03-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



陸軍特4營從3月13日起進行為期20天的行軍訓練。而與以往民眾對特戰印象，著重野外求生、滲透突擊的山隘行