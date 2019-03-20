影／航特首次城鎮濱海行軍 驗證城鎮要地奪回戰術

相關新聞
日軍飛彈部署壓我海空域 防空識別區擋不住的男人怒了2019-03-20 13:24
敦睦艦隊24、25日扺基隆港 磐石、田單、武昌3艦來訪2019-03-20 13:22
特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降2019-03-20 12:29
中科院雷射標定儀曝光 已成功導引地獄火飛彈命中2019-03-20 12:25
英國權威軍事史家 帶你見證希特勒敗亡最後一里路2019-03-20 08:33
台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然2019-03-19 18:31
海軍推動潛艦國造 不代表必然放棄外購2019-03-19 18:18
傘兵秦良丰轉院高雄 國防部長嚴德發再往探望2019-03-19 16:17
蔡總統：F-16V戰機採購案會得到國人支持2019-03-19 13:35
美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點2019-03-19 09:00
陸軍特戰營 彰化八卦山區覆練空中突擊作戰2019-03-19 03:02
雄風飛彈與阿根廷潛艦海難有關？國防部：俄網站造謠2019-03-19 01:01
中科院否認雄風飛彈助推器出現在阿國潛艦殘骸附近2019-03-18 23:38
聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能2019-03-18 22:32
阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈2019-03-18 20:14
反無間道臥底我國安軍情部門 羅致政修法提前測謊2019-03-18 12:28
我對美軍購戰車戰機期待規格曝光 國防部：已對美提出2019-03-18 11:26
空軍宣布 鳳展計畫構改F-16戰機首批已交機2019-03-18 10:37
行軍特戰犬戰術背心超吸睛 陸軍大推毛孩動人故事2019-03-18 01:46
陸海空三大軍購 初估3200億元2019-03-18 00:04
到台南安平賞軍艦 今最後一天2019-03-17 23:24
美即將宣布M1戰車軍售 陸海空總價超過3200億元2019-03-17 22:14
戰管廣播自稱「中國」？ 空軍連忙澄清媒體報導2019-03-17 16:12
選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜2019-03-14 09:38
國防部指控俄羅斯Sputnik Munro通訊社製造假訊息2019-03-19 01:01
熱門文章
特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲2019-03-19 22:04
女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉2019-03-20 00:28
孫大千：賴清德參選 將面臨五個問題2019-03-20 08:58
陳菊挺英、黨內拱蔡賴配 賴清德兩字回應2019-03-19 18:09
民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績2019-03-19 21:49
中選會確定！2020總統大選1月11日投票2019-03-19 17:17
綠出招「倒蔡獵韓」？ 賴清德參選三大原因曝光2019-03-20 11:36
真巧…柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？2019-03-20 10:00
賴神選總統動機難猜透 但有機會創5項紀錄2019-03-20 08:00
韓國瑜將仿日本建釣魚平台 漁業署：安全為前提2019-03-20 08:23
全力協助黨最終人選 朱立倫：不求任何位置2019-03-19 21:09
賴清德為何急出征？ 他曝2024年民進黨已另有人選2019-03-20 12:17
吳敦義頻拱韓國瑜選總統 雙方友人：兩人互動早已冷2019-03-20 13:15
黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？2019-03-19 18:16
【重磅快評】不是要打敗蔡總統？賴清德的誠實與不誠實2019-03-19 17:09
小英賴神黨內初選誰贏面大？ 林佳龍表態了2019-03-20 11:17
賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮2019-03-20 00:03
酸人白宮打卡表面風光「他」卻又做 柯P：照片不重要啦2019-03-20 05:14
海軍推動潛艦國造 不代表必然放棄外購2019-03-19 18:18
蔡賴注定一戰 24小時快打出招2019-03-20 00:38
王鴻薇領表選立委 發動10萬連署徵召韓國瑜選總統2019-03-19 21:57
特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降2019-03-20 12:29
賴清德宣布「六不策略」 籲黨公職不用選邊站2019-03-19 17:12
台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然2019-03-19 18:31
阿扁助選有功特赦是做人道理？ 賴清德：我沒這麼說2019-03-19 19:44
王鴻薇登記參選立委：當選 一定讓阿扁回中監2019-03-20 11:31
分析／蔡賴民調各有罩門 民調制度也有罩門2019-03-20 00:51
中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家2019-03-19 20:48
柯文哲一行抵華府 僅侯漢廷受歡迎2019-03-19 16:46
賴清德要選總統綠委連署挺小英 扁：陷蔡總統不義2019-03-20 00:59
藍營基層力挺韓國瑜選總統 鄭文燦：我判斷他不會選2019-03-20 12:14
林濁水：台政治人物赴美的功課 柯文哲補考勉強過關2019-03-20 10:08
柯P華府拜會重量級智庫 重申「兩岸一家親」表達善意2019-03-19 23:47
春秋集團董座拜會韓國瑜 盼增加上海虹橋到高雄航班2019-03-20 01:16
英國權威軍事史家 帶你見證希特勒敗亡最後一里路2019-03-20 08:33
韓國瑜臨時取消拜會行程 紐約中華總商會：很失落2019-03-20 12:16
王金平引倚天屠龍記「我自一口真氣足」 寄語賴清德2019-03-19 16:13
新加坡超市高雄專區 驚見韓國瑜「現身」行銷2019-03-20 11:45
賴清德「勇於承擔」 顏擇雅：2017怎不選新北市長？2019-03-20 12:16
影／蔡賴將對決！綠委連署挺英籲團結 藍委：蔡早已出局2019-03-19 16:25
留言