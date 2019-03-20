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又一個！革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月退出台灣

影／航特首次城鎮濱海行軍 驗證城鎮要地奪回戰術

2019-03-20 15:32聯合報 記者徐宇威╱即時報導

陸軍特4營從3月13日起進行為期20天的行軍訓練。而與以往民眾對特戰印象，著重野外求生、滲透突擊的山隘行

軍不同，這次長達500公里的行軍訓練，首次結合了空中機降與水域滲透，戰術的設定更是著重在濱海城鎮的規復作戰，明顯看得出陸軍特戰的作戰重心，已經逐步從山區往城市內部移動。

陸軍上午舉行「濱海城鎮要地行軍訓練」，陸軍航特部實施地空滲透突擊訓練。記者黃仲裕...
陸軍上午舉行「濱海城鎮要地行軍訓練」，陸軍航特部實施地空滲透突擊訓練。記者黃仲裕／攝影
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