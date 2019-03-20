日軍飛彈部署壓我海空域 防空識別區擋不住的男人怒了

2019-03-20 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



日本近期將在距離臺330公里的沖繩縣宮古島部署03式防空導彈，且在西南諸島部署長程防空、反艦飛彈。海軍退將張鳳強批評，日本憑什麼將其飛彈射程涵蓋在我國經濟海域甚至是領海，國防部怎麼不抗議？即使是共同防禦協定也不能夠如此！海權、空權淪喪如此！

國防部回應表示，國軍運用聯合情監偵，對於我國周邊各國的兵力部署及動態都能即時掌握。

國防部回應指出，研判日本部署作為，是因應近年中共遠海長航訓練的處置，並非針對我國。國軍確保區域穩定與國家安全，相關操演均按計畫執行，不受影響。

張鳳強2012年曾因在演習中率艦駛出我方防空識別區（ADIZ），通過與那國島以東海域，引發日方關切。當時國防部一度以「操演越界，重大違紀」理由將張鳳強記大過調職，還要移交軍法調查，引發外界譁然。多位海軍前輩公開批評國防部「毫無海權觀念」。在輿論聲援下，最後張被記一小過、亦未調職。張鳳強去年自海軍戰系工廠廠長任上退伍。他被媒體封為「防空識別區也擋不住的男人」。

軍事航空新聞網站Alert5日前轉述「日本時報」報導的貼文。內容披露，本月26日起將首先在鹿兒島縣的奄美大島和沖繩縣的宮古島部署03式防空導彈（Chu-SAM）。

報導指稱，此舉正是為了填補日本陸上自衛隊幕僚長山崎幸二日前接受「產經新聞」訪問時指出，從鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成的「南西地域」，防衛力量幾乎處於的戰力真空狀態。

宮古島距台僅330公里，該網站去年也曾披露日軍也將在距台更近的石垣島部署長程反艦飛彈。

今天有專家以日本ASM-3攻船飛彈200公里射程為例，自行將日方各島部署的射程標示，從北至南分別是種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島，一路與台灣形成海空封鎖線。

對此，長於海上作戰的退將張鳳強透過臉書批評：日本憑什麼將其飛彈射程涵蓋在我國經濟海域甚至是領海，國防部怎麼不抗議？即使是共同防禦協定也不能夠如此！海權、空權淪喪如此！

張鳳強說，就外界硏判日方海空飛彈部署，顯示日本根本不把我們當成國家，真是太過份了。