特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

2019-03-20 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍特戰指揮部特戰第四營上午在彰化著名的八卦山大佛附近，進行陸空突擊操演，想定以共軍奪佔八卦山建立干擾電台，妨礙台中部署IDF戰機聯隊的清泉崗基地導航作業。受訪的營長朱軒廷證實，共軍通訊系統確實有這個能力，能從彰化端直接干擾清泉崗。操演中我方培訓神秘的「攻擊軍」裝扮也曝光。

特四營於3月13日起至4月1日止，執行108年「濱海城鎮要地行軍訓練」，全程500公里橫跨嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗及南投等六個縣市。行軍已進入第8天。除行軍外，參演官兵全程也採「想定結合敵情、現地實兵演練」的方式，仿真實戰演練特戰營、連特種作戰戰術運用及戰鬥教練，磨練、驗證及具備特戰部隊在濱海城鎮地區的作戰能力。

參演部隊上午模擬彰化八卦山周遭要點遭潛伏之敵建立干擾電台，妨礙清泉崗基地導航作業；特四營接獲作戰區指示，前往肅清八卦山之敵並收復失地。UH-60M黑鷹直升機在AH-1H直升機掩護下，冒險在周遭有高壓電塔的環境下，讓特戰兵繩降，展開一連串攻堅及城鎮戰建物攀登戰鬥，奪回失地。朱軒廷受訪時說，共軍通訊干擾系統確有這個能力。

部隊編成狙擊組、空中突擊區隊、突擊分隊、先遣突撃區隊及支援組，操演區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等三階段，模擬殲滅目標區敵軍。來自南投信義鄉狙擊組女性小隊長伍思宇受到矚目。

她表示，特戰部隊女姓是少數，但戰訓要求一視同仁，她在狙擊區隊服役，行軍時行裝比一般步槍兵重，沉重的狙擊槍全程都得背著走。

操演中特戰官兵在狙擊組及支援組掩護下，由空中突擊分隊及突擊分隊分別向目標區實施攻堅掃蕩，並由各組以環形配置實施鞏固整頓，成功完成要點奪控任務，國軍操演中始終模擬共軍扮演被制伏的攻擊軍，裝扮也曝光。攻擊軍穿著不同色系迷彩軍服，服儀較為「隨興」，以符合游擊特性，簡體字臂章說明共軍屬性。