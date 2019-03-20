中科院雷射標定儀曝光 已成功導引地獄火飛彈命中

2019-03-20 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍航特部耗資1億7124萬餘元，將在今年起陸續向中科院採購15套自製「雷射標定儀」，讓特戰部隊在各作戰區執行行敵後作戰偵蒐時，標定敵軍高價戰術目標，為空軍與陸航的雷射導引彈藥進行導引任務。裝備上午首度曝光，中科院材料暨光電研究所雷射物理組林沿昌表示，標定儀經測試已兩度成功為AH-64E攻擊直升機的地獄火飛彈進行遠距導引任務，均命中目標，今年將陸續交裝。

陸軍航特部計畫籌購「雷射標定儀」15套，計需1億7124萬3千元，納入108至111年度編列；今年度（108年度）計畫先籌購雷射標定儀四套，預算4566萬1千元。雷射標定儀獲得後，可滿足特戰單位任務需求，並配合各作戰區遂行敵後作戰偵蒐及火力導引任務。

據了解，雷射標定儀為歐美先進國家特戰部隊所使用，地面特戰部隊攜帶裝備滲入敵後，用來標定高價目標，以雷射導引飛彈、炸彈，中科院這套裝備可望整合導引陸軍、空軍雷射導引彈藥。

陸軍特戰指揮部特戰第四營上午在彰化著名的八卦山大佛附近山區，進行陸空突擊操演，現場公布這項裝備。據中科院現場公布資料，自製的人攜式雷射標定儀倍率有10倍，測距可達10公里，系統含雷射標定器與熱像機，可鎖定目標，導引飛彈、火箭彈、砲彈、炸彈進行精準打擊，可日夜接戰。