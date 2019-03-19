台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然

2019-03-19 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



日本在本月26日起，將首度在距離台灣不遠的沖繩縣宮古島等地部署03式防空導彈（Chu-SAM），封鎖宮古海峽。海軍官校軍事學科部前教官、前海軍新江艦長呂禮詩今天表示，這個現象顯示日本已開始武裝「南西地域」，逐步的與台灣併肩實施「群島防禦」，共同封鎖中共解放軍海空活動。

呂禮詩今天在臉書發文，貼出軍事航空新聞網站Alert5今天轉述《日本時報》報導的貼文。內容披露，本月26日起將首先在鹿兒島縣的奄美大島和沖繩縣的宮古島部署03式防空導彈（Chu-SAM）。

報導指稱，此舉正是為了填補日本陸上自衛隊幕僚長山崎幸二日前接受「產經新聞」訪問時指出，從鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成的「南西地域」，防衛力量幾乎處於的戰力真空狀態。至於是12式攻船飛彈，或是超音速的ASM-3攻船飛彈，仍有待觀察。

呂禮詩以日本ASM-3攻船飛彈200公里射程為例，自行將日方各島部署的射程標示出來，從北至南分別是種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島，一路與台灣形成海空封鎖線。

呂禮詩評論表示，2015年美國海軍戰爭學院霍姆斯（James Holmes）教授更進一步的在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊中提出「群島防禦」（archipelagic defense）的概念，主張第一島鏈國家部署水雷、防空及攻船飛彈，可以封鎖島鏈各國間的海峽，將解放軍限制於近海活動。