台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然
日本在本月26日起，將首度在距離台灣不遠的沖繩縣宮古島等地部署03式防空導彈（Chu-SAM），封鎖宮古海峽。海軍官校軍事學科部前教官、前海軍新江艦長呂禮詩今天表示，這個現象顯示日本已開始武裝「南西地域」，逐步的與台灣併肩實施「群島防禦」，共同封鎖中共解放軍海空活動。
呂禮詩今天在臉書發文，貼出軍事航空新聞網站Alert5今天轉述《日本時報》報導的貼文。內容披露，本月26日起將首先在鹿兒島縣的奄美大島和沖繩縣的宮古島部署03式防空導彈（Chu-SAM）。
報導指稱，此舉正是為了填補日本陸上自衛隊幕僚長山崎幸二日前接受「產經新聞」訪問時指出，從鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成的「南西地域」，防衛力量幾乎處於的戰力真空狀態。至於是12式攻船飛彈，或是超音速的ASM-3攻船飛彈，仍有待觀察。
呂禮詩以日本ASM-3攻船飛彈200公里射程為例，自行將日方各島部署的射程標示出來，從北至南分別是種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島，一路與台灣形成海空封鎖線。
呂禮詩評論表示，2015年美國海軍戰爭學院霍姆斯（James Holmes）教授更進一步的在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊中提出「群島防禦」（archipelagic defense）的概念，主張第一島鏈國家部署水雷、防空及攻船飛彈，可以封鎖島鏈各國間的海峽，將解放軍限制於近海活動。
他貼文表示，相對於日本陸上自衛隊，解放軍實施「遠海長航」，轟6、運8及蘇愷各型戰機由東部海域繞台後，愛國者防空飛彈的萬里陣地自去年起移防，並由中南部飛彈連抽調兵力部署東部，進駐花東機場周邊；加上雄二攻船飛彈早已機動化，雖然國軍與日本自衛隊並無實際上的聯合演習，但從防空及攻船飛彈的部署，拒止解放軍於第一島鏈內、建構「群島防禦」的意圖與能力，至為明顯。
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