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海軍推動潛艦國造 不代表必然放棄外購

2019-03-19 18:18聯合報 記者程嘉文╱即時報導

本月28日，立法院外交國防委員會將進行潛艦國造（IDS）進度的專案報告。國防部官員透露，海軍司令黃曙光上將將在這場機密會議中，向朝野立委報告潛艦國造進度。同時海軍會展示出台船提出的704項合約設計文件，以及歐美109項系統裝備的合作備忘錄的原件，供立委參考。

官員說，為了防止潛艦案生變，海軍要求主、次系統裝備，都要有三家供應商能夠提出輸出許可，預防簽約的主廠商生變，還有另外兩家廠商供貨。此外官員也證實，預計114年完成第一艘國造潛艦，將不會裝置可在水下啟動運轉的「絕氣推進系統」（AIP）。這是由於我國首度設計製造潛艦，要克服的技術障礙很多，因此會循序漸進，先求保險再求好。如果在原型艦就要納入AIP，總價可能由現在的533億元（含合約設計費），增加到800億元以上，而且添加更多不確定風險。至於未來量產，是否加裝AIP，將視當時情況進行滾動式檢討。

官員並指出，國人自行研發IDS，不代表就完全放棄外購的可能。舉例而言，以往國軍很多武器裝備，都是自立研發成功之後，美國或其他國家，就願意出售同等級產品。例如經國號研發成功後，美國就批准出售F-16A/B給台灣。或是天弓二型、三型飛彈的發展，也都促成了美國出售愛國者二型、三型飛彈，這種例子不勝枚舉。因此第一艘IDS完成，就有潛艦製造國主動洽談出售事宜，也是可能發生的事。

至於IDS的噸位，將與現役的荷蘭劍龍級潛艦類似（潛航排水量2660噸），不過外型與其他設計，將有明顯差異。至於是否如外傳，外觀類似日本最新蒼龍級的縮小版？官員則不願證實。

日本蒼龍級潛艦，據傳國造IDS的外觀將與其近似。記者程嘉文／攝影
日本蒼龍級潛艦，據傳國造IDS的外觀將與其近似。記者程嘉文／攝影
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潛艦海軍
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