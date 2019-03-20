英國權威軍事史家 帶你見證希特勒敗亡最後一里路

2019-03-20 08:33 聯合新聞網 麥田出版



1930年，希特勒於與納粹黨成員。 圖／摘自維基百科 分享 facebook

雙重奇襲

……他們於九點二十分展開的同步攻擊，目標鎖定英軍在比利時與荷蘭南部的十二座機場，以及美軍在法國的四個基地。然而主要基於導航錯誤，他們攻擊了十三個英軍基地，和僅僅三個美軍基地。德軍達到突襲效果，但並非無一例外。負責攻擊根特的聖德奈斯韋斯特勒姆（Sint-Denijs-Westrem）機場的聯隊，襲擊了正準備降落、油料即將耗盡的一支波蘭噴火式戰鬥機中隊。攻擊者摧毀了其中九架飛機，以及地面上的另外六架。但他們隨後遭一三一聯隊的兩支波蘭中隊包圍，十八架飛機被擊落，另外五架受損，而噴火式只折損了一架。在被俘的福克─沃爾夫飛行員當中，包括了那名曾因空中的德國軍機數量而歡欣鼓舞的飛行員。

美軍的運氣比英軍好些，因為一隊攻擊者完全迷路，找不到目標，而且P-47雷霆式的一支巡邏隊衝進準備攻擊梅茲的編隊；不過，德軍仍成功摧毀地面上四十架戰鬥轟炸機中的二十架。英軍最慘重的損失出現在恩荷芬；在那裡，德軍幸運地擊中正在起飛的第一支颱風式中隊。墜毀的飛機阻塞跑道，讓後面幾支中隊動彈不得。「一名颱風式戰機飛行員深感挫折。他站在煞車板上，並施加力量抬起機尾，以便從地面射擊低空飛行的攻擊者。」

（本文出自《解密突出部之役》，安東尼．畢佛（Antony Beevor）著，黃佳瑜譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 在埃韋勒（Evere），一支噴火式中隊也在跑道上滑行時遭德軍摧毀，但有一名飛行員成功起飛。他擊落其中一個「匪徒」，但自己也被打下來。美方如今相信，英國第二戰術航空隊（Tactical Air Force）是在「密集停放陣型」中被殲滅。其實只有作為照相偵察基地的恩荷芬才是如此；在那裡，噴火式戰機整齊排列在德國空軍的舊跑道上，因為沒有其他地方可以停放。基地無疑過於擁擠，因為許多中隊必須在具有堅硬跑道的機場集結；這些跑道比較容易清除積雪。

蒙哥馬利元帥的座機也在地面上被擊毀的消息，在美軍的小圈子裡製造出一股明顯的幸災樂禍氛圍。「英軍褲子還沒穿好就被打得屁滾尿流，」第一軍團的日誌記錄員隔天寫道，「蒙哥馬利將軍的G-2〔情報長〕送了一條吊褲帶給戰術航空隊的G-2，作為禮物。」艾森豪非常慷慨，立刻把他自己的座機讓給蒙哥馬利。

第九軍團總部的參謀官走到外面觀看空中作戰。「上午十點前後，馬斯垂克地區出現許多場混戰，高射砲火瘋狂射擊被低垂的雲層遮掩的飛機。」盟軍總計有一百五十架戰機被毀、一百一十一架受損，另外損失了十七架非戰鬥飛機。幸而飛行員的死傷人數不多，但有超過一百名地面人員喪生。

許多德軍戰鬥機被高射砲擊落，克格勒中校也被俘虜。令人詫異的是，在布魯塞爾附近，一架低飛的德軍福克─沃爾夫由於鷓鴣鳥「把散熱器撞出一個大洞，導致冷媒流失、引擎停火」而墜落。但正如第九軍團總部指出的，「德國佬在這次奇襲中犯了一個大錯，付出昂貴的代價。他們停留太久，享受射擊地面的樂趣，所以我們的戰機有時間從後方基地起飛，在敵人返航時逮到他們，讓他們損失慘重。」

那些依戈林的命令而被迫加油、補充彈藥、再度攻擊的飛行員，飛回來之後發現盟軍的飛行中隊以壓倒性的力量迎戰，決心讓他們從天空中消失。最糟的是，即便在攻擊之後，德軍防空部隊仍對此次行動一無所知。「德國空軍一月一日的偉大行動遭遇一場災難，」希特勒的副官貝洛上校指出，「返航途中，我們的飛機撞上我軍防空高射砲猛烈而精準的砲火，

（本文出自《解密突出部之役》，安東尼．畢佛（Antony Beevor）著，黃佳瑜譯，麥田出版，未經同意禁止轉載。）