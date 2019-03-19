蔡總統：F-16V戰機採購案會得到國人支持

2019-03-19 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



空軍司令部日前表示，F-16戰機構改作業，空軍定期與美方召開管制會議，均能掌握執行進度，目前依進度已完成「4架以上」構改交機，並持續依計畫管制執行。蔡英文總統今天表示，新型的F-16V戰機無論在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，這是政府審慎評估後的決定，相信這個採購案，會得到國人支持。

蔡總統上午接見中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國參訪團，會後總統府發出新聞稿指出，蔡總統致詞時說，她記得三年前剛當總統時，第一次視察部隊，就是到花蓮的空軍基地。當時她引用高志航將軍的話，「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，來勉勵我們401聯隊的弟兄姊妹們，現在想起來還是記憶猶新。

蔡總統說，「防衛固守、重層嚇阻」是當前的國防戰略，空中武力當然是這個戰略下的重中之重。她相信大家都注意到，國防部已經向美國提出購買新型的F-16V戰機的邀價書。外面對我們採購的價格、機型，有一些不正確的資訊，甚至是「假消息」，國防部已經做出更正。

蔡總統強調，新型的F-16V戰機無論在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，這是政府審慎評估後的決定，「我相信這個採購案，會得到國人支持」。

她說，距離1992年台灣上一次向美國採購戰機，已經過27年。距離1997年第一架F-16服役，也已過了22年。這20幾年來，空軍弟兄姊妹們「捍衛領空，捨我其誰」的決心，相信大家都有目共睹。讓飛行員有高性能的戰機可以飛，不僅強化了飛行員的安全，也強化了中華民國整體國防的能量。