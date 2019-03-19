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陸軍特戰營 彰化八卦山區覆練空中突擊作戰

2019-03-19 03:02聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍特戰指揮部特4營連日實施「濱海城鎮要地行軍訓練」，昨天（18日）在彰化八卦山區進行「陸空聯訓」，與陸航602旅UH-60M黑鷹直升機、AH-1W攻擊直升機，共同完成空中突擊作戰任務。

軍聞社報導指出，演練模擬敵軍佔領重要設施後，特戰官兵搭乘陸航UH-60M黑鷹直升機，實施空中突擊作戰任務，並奪回重要目標。

操演首先由AH-1W攻擊直升機進行攻擊，掩護2架UH-60M黑鷹直升機實施繩降及機降，隨後特戰官兵迅速布署警戒，並結合特戰突擊車隊，快速地奪取目標。

陸軍特戰指揮部特4營官兵昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，與陸航60...
陸軍特戰指揮部特4營官兵昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，與陸航602旅UH-60M黑鷹直升機共同完成空中突擊作戰任務。圖/軍聞社
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陸軍特戰指揮部特4營昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，與陸航602旅...
陸軍特戰指揮部特4營昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，與陸航602旅UH-60M黑鷹直升機共同完成空中突擊作戰任務。圖/軍聞社
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陸軍特戰指揮部特4營昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，與陸航602旅...
陸軍特戰指揮部特4營昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，與陸航602旅UH-60M黑鷹直升機共同完成空中突擊作戰任務。圖/軍聞社
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陸軍特戰指揮部特4營昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，官兵搭乘陸航6...
陸軍特戰指揮部特4營昨天（18日）在彰化八卦山區實施「陸空聯訓」，官兵搭乘陸航602旅UH-60M黑鷹直升機實施機降，完成空中突擊作戰任務。圖/軍聞社
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黑鷹直升機特戰軍訓
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