聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能

2019-03-18 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



阿根廷海軍潛艦「聖胡安號」於2017年11月15日失事，阿根廷有媒體引述不具名專家指稱殘骸附近出現台灣雄風反艦飛彈助推器。但我國隨即有專家出面打臉，強調不可能，因為雄二/三飛彈的「助推器」（booster）在發射的數秒之內就會脫落，不會在攻擊目標的殘骸附近發現。

阿根廷海軍潛艦「聖胡安號」於2017年11月15日在南大西洋海底失蹤，最後在阿根廷東南方外海、水下907公尺深的海底峽谷裡發現殘骸，當時認為潛艦是「內爆」失事，阿根廷現正進行司法調查。當地有媒體報導聲稱，經研判潛艦疑遭反潛魚雷或反艦飛彈攻擊，殘骸發現屬於台灣雄風反艦飛彈的助推器。

但海軍官校軍事學科部前教官、前海軍新江艦長呂禮詩今天在臉書分享本報報導，同時貼文評論表示：如果拿俥葉附近狀似助推器的照片解讀，反而證明了阿根廷海軍「聖胡安號」（ARA San Juan）潛艦的意外與雄二/三飛彈無關！

呂禮詩表示：雄二/三飛彈的「助推器」（booster）在發射的數秒之內就會脫落，不會在攻擊目標的殘骸附近發現。

呂禮詩表示：另根據聯合國「全面禁止核試驗條約組織」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, CTBTO）於南大西洋的亞森松島（Ascension Island） 的HA10 水聲偵測站，與馬達加斯加島和南極洲之間的法屬克羅澤群島（Crozet Islands）的HA04水聲偵測站於2017年11月15日，在最後一個已知的聖胡安號位置附近偵測到水下爆炸信號。如果潛艦在水面遭攻船飛彈攻擊，由於艦體因爆炸產生破洞，不會在水下發生「內爆」，使其音響為水聲偵測站偵獲。