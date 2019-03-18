阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈

2019-03-18 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



阿根廷海軍潛艦「聖胡安號」於2017年11月15日在南大西洋海底失蹤，最後在阿根廷東南方外海、水下907公尺深的海底峽谷裡發現殘骸，當時認為潛艦是「內爆」失事，阿根廷現正進行司法調查。當地有媒體報導聲稱，經研判潛艦疑遭反潛魚雷或反艦飛彈攻擊，殘骸發現屬於台灣雄風反艦飛彈的助推器。

2017年11月15日，載著44名海軍官兵的阿根廷海軍潛艦「聖胡安號」，突然在南大西洋海底失蹤。當時這艘潛艦正從阿根廷最南端的烏斯懷亞出發，途經南冰洋、進入南大西洋的阿根廷外海，朝北方的海軍基地馬德普拉他港前進。但航行途中，聖胡安號卻發出「電機故障」的訊號，之後就海中消失、自此失去音訊。包括美國、法國與俄羅斯在內的海軍與偵蒐部隊，協助搜救無果，最後發現殘骸，全體官兵殉職。當時有報導聲稱，根據水下殘骸照片顯示，聖胡安號很可能是遭遇「內爆」而水下解體，

但阿根廷新聞網站mundo.sputniknews.com13日報導聲稱，此案在阿根廷現正進行的司法調查中，質疑此艦當時在作戰區域進行間諜活動，因此遭到攻擊。阿根廷海軍工程師和專家豪爾赫·奧斯卡Bojanic，因此譴責總統毛里西奧·馬克里派潛艇在作戰區域進行間諜活動，造成44名浩官兵傷亡。

報導引用不具名的專家聲稱，經檢視水下殘骸照，在潛艦殘骸旁邊靠近車葉左側，發現反艦導彈的助推器。「阿根廷專家補充說：這型助推器是雄風反艦飛彈所使用，之所以會使用這型助推器，安全公司使用台灣武器，是因為它們無法被追蹤。」