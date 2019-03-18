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我對美軍購戰車戰機期待規格曝光 國防部：已對美提出

2019-03-18 11:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍方披露我對美採購戰車與戰機都將獲准，且均鎖定高規格性能版本載台，今年軍購預算初估將花費新台幣3200億元以上。國防部今天表示，目前各項軍事投資建案，已周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出採購需求；但裝備品項、數量及金額仍待美方正式通知後，方可確認，籲請媒體各界勿妄加揣測。

媒體報導，除新式戰機外，陸軍已向美國提出採購M1A2戰車的發價書需求信函，海軍自製潛艦也在月初完成初步合約設計，總計在今年當中，陸海空三軍的主戰武器都有汰舊換新的好消息，採購66架F-16家族中最新的Block70/72；M1戰車則將是最新的M1A2 sep v3版本，年中前可獲准，蔡政府軍購今年將創下空前紀錄，初估將花費新台幣3200億元以上。

國防部今(18)日表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，針對區域情勢變化，前瞻未來作戰需求，以快速提升戰力，因應敵情威脅，各項軍事投資建案，結合國防自主政策，通盤檢討納入「五年兵力整建」與「十年建軍構想」規劃籌購作業。

國防部說，目前各項軍事投資建案，已周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出採購需求；但裝備品項、數量及金額仍待美方正式通知後，方可確認，籲請媒體各界勿妄加揣測。

國防部強調，堅強的國防實力，是護衛台海和平及國家安全的有力後盾。面對中共的軍事威脅，我們不會與其進行軍備競賽，但必須依據軍事戰略構想，整建不對稱且可恃的戰力，創造「以質勝量」、「以寡擊眾」的相對優勢，確保區域穩定、和平，捍衛國家主權、自由與民主，祈請國人持續支持國防施政。

M1A2 sep v3戰車。圖／美國陸軍檔案照
M1A2 sep v3戰車。圖／美國陸軍檔案照
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國防部戰機F-16
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