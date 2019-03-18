空軍宣布 鳳展計畫構改F-16戰機首批已交機

2019-03-18 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



機號6811的先導型F-16V型戰機。圖／航迷hojiyi提供 分享 facebook 空軍司令部今日表示，F-16戰機構改作業，空軍定期與美方召開管制會議，均能掌握執行進度，目前依進度已完成「4架以上」構改交機，並持續依計畫管制執行。

國軍正進行F-16A/B型戰機「鳳展計畫」升級專案，我國F-16機隊，將在民國112年全數升級為F-16V，首批4架已進行升級作業的戰機，機號分別為6612、6811 、6819 、6626。已有現役機陸續進駐台中清泉崗的改裝線進行改裝。但首批４架交機作業進度將較原先規劃落後3個月，據了解，肇因是AESA雷達系統整合問題。

漢翔與美方正緊鑼密鼓就首批改裝後的4架先導型F-16V型戰機進行測試，4架中最後一架機號6819的戰機，12月27日進駐嘉義空軍基地，但不僅這批進度將較原先規劃落後3個月，且4架機尚未正式交機。空軍參謀長劉任遠去年下旬曾在立法院解釋，原因是訓練人力、技術提升與移轉稍微落後，且構改過程發現機身略為鏽蝕，但據了解，主要是所換裝的主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）在整合原系統上還需要時

對於4架先導型戰機確切交機期程，空軍參謀長劉任遠日前在立法院外交及國防委員會答詢時曾透露，交機期程將落於3月底。

對此，空軍司令部今日表示，F-16戰機構改作業，空軍定期與美方召開管制會議，均能掌握執行進度，目前依進度已完成「4架以上」構改交機，並持續依計畫管制執行。 機號6626的先導型F-16V型戰機。圖／航迷hojiyi提供 分享 facebook

機號6612的先導型F-16V型戰機。圖／航迷hojiyi提供 分享 facebook