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行軍特戰犬戰術背心超吸睛 陸軍大推毛孩動人故事

2019-03-18 01:46聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部昨天在官方臉書粉絲專頁披露跟隨行軍特戰犬「HOLA」背負特製「軍事犬衣」的寫真，還認證牠「下士」的軍階。

陸軍司令部今以「特戰忠犬，重返榮耀」為題貼文表示，特戰指揮部特4營濱海要地行軍訓練今（17）日邁入第5天，特戰官兵繼續向目標區前行；隊伍中，有位夥伴特別顯眼，黝黑的外貌，炯炯有神的目光，如影隨形伴隨著特戰官兵上山下海，「牠」，是特戰犬「HOLA」。

貼文指出，民國103年，特四營執行山隘行軍訓練，須完成災害潛勢區探察，時任特指部指揮官郭力升少將下令一連一犬，參與搜救及特戰訓練。當時在雲林動物醫院頻臨安樂死的犬隻「HOLA」因此與特戰部隊結緣，投身軍旅。

貼文說，菜鳥「HOLA」第一次參加部隊前置行軍訓練時，走不到3公里便坐在地上賴皮求援，經過幹部的訓練，「HOLA」成功和特四營官兵一起登上合歡山，並在民國103年國慶升旗時，晉升為下士特戰犬，訓練期間的好表現，也讓「HOLA」完成行軍後，獲贈行軍臂章肯定。

貼文表示，一眨眼，5年已過，「HOLA」跟隨單位歷經多次任務，已是資深同仁了。面對此次濱海城鎮要地行軍的任務及挑戰，「HOLA」再上征途，就像5年前一樣，將陪著特戰官兵昂首闊步，達成訓練任務！

Hola身上的軍事犬衣，其實是特製的戰術背心，有多口袋和可黏貼布章的魔鬼氈，是民間贊助捐贈的產品。

陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部今天在官...
陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部今天在官方臉書粉絲專頁披露跟隨行軍特戰犬「HOLA」背負特製「戰袍」的寫真，認證牠「下士」的軍階。圖/陸軍司令部臉書粉絲專頁
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陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部今天在官...
陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部今天在官方臉書粉絲專頁披露跟隨行軍特戰犬「HOLA」背負特製「戰袍」的寫真，認證牠「下士」的軍階。圖/陸軍司令部臉書粉絲專頁
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陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部今天在官...
陸軍特戰指揮部是國軍少數准許豢養犬隻參與搜救及特戰訓練的部隊，陸軍司令部今天在官方臉書粉絲專頁披露跟隨行軍特戰犬「HOLA」背負特製「戰袍」的寫真，認證牠「下士」的軍階。圖/陸軍司令部臉書粉絲專頁
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