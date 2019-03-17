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美即將宣布M1戰車軍售 陸海空總價超過3200億元

2019-03-17 22:14聯合報 記者程嘉文╱即時報導

空軍於上月底向美方提出，採購F-16V戰鬥機的「發價書需求信函」（LOR for LOA）。國防部官員證實，陸軍稍早已向美方提出採購M1A2戰車的發價書需求信函，海軍自製潛艦也於月初完成初步合約設計，總計在2019年之中，陸海空三軍的主戰武器，都有汰舊換新的好消息，創下空前紀錄。然而三大軍購所費不貲，初估要花新台幣3200億元以上。

國防部官員證實，我方已經提出採購66架F-16 家族中最新的Block70/72（F-16V是製造商洛克希德馬丁給予的非正式編號）。本案也是美國政府第一次允許我國直接提出「發價書需求信函」，而非沒有限期答覆義務的「報價需求信函」（LOR for P&A）。依據美方法令，行政部門在收到盟國提出申購武器的「發價書需求信函」之後，須於四個月內告知國會批准與否。由於雙方通常都已先進行洽談，達成一定默契，因此除非出現臨時重大變數，否則通常都能獲得同意。

陸軍提議多年的M1戰車，如今終於也走到提出發價書需求信函階段，比空軍的F-16略早，因此預期今年中之前，美國政府將會宣布出售戰車與戰機給台灣。由於冷戰結束後，M1戰車生產線已經停止，近年都是不斷翻新車上配備，此次我方採購的，將是最新的M1A2 sep v3版本。不過依據美國慣例，部分軟硬體裝備仍限美軍自用，不會賣給盟國。

M1A2預算已於今年（108）開始編列，礙於美方尚未正式批准，第一年列在機密項目。據傳總數108輛（兩個營），總價將近新台幣200億。至於F-16預算，預估總價約2500億，由於數字龐大，須以特別預算方式編列，否則會造成對其他支出的嚴重排擠。因此在美方正式批准LOA之後，國防部必須先擬定特別預算的條例，由政院送到立院，三讀完成立法之後，才能夠編列特別預算。

至於海軍以「合法的非正式管道」訪求商源的自製潛艦，已經依約於本月初完成初步設計。根據立法院先前決議，本月28日將向外交國防委員會進行秘密報告。

官員宣稱，國造潛艦的噸位，將與現役荷蘭製劍龍級潛艦類似，但外型上有相當差別。艦上所需各項裝備基本都已籌獲，為求保險，不少項目還安排第二順位廠商。首艘原型艦預定114年度完成，建造費用493億元。

M1A2 sep v3戰車。圖／美國陸軍檔案照
M1A2 sep v3戰車。圖／美國陸軍檔案照
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F-16潛艦國防部
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