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戰管廣播自稱「中國」？ 空軍連忙澄清媒體報導

2019-03-17 16:12聯合報 記者程嘉文╱即時報導

今天下午的蘋果日報網站刊登即時新聞，「我軍戰管出槌，連喊中國空軍廣播」，指稱有無線電玩家聽到，空軍戰管人員在警告進入防空識別區的共機時，自稱「中國空軍廣播」，對方因此回覆「我們都是中國人」。對此，空軍司令部下午連發兩次新聞稿，表示並無此情節，相關對話是大陸方面對其他國家航空器的廣播內容。

空軍司令部強調，執行我防空區域內空中廣播均依標準作業程序使用「中華民國」用語，籲請媒體善盡查證義務，勿以訛傳訛，造成國人誤解。

近年綠營成功影響輿論，「中國」一詞幾乎都指對岸，許多過去用語，如今都變得十分「政治不正確」。以國軍而言，雖然一律以「中國大陸」或「中共」稱呼對岸，但也不再敢以「中國」自稱。在扁政府時期，軍歌歌詞的「中國」就幾乎都改成「中華」，軍方出版品如《中國的空軍》月刊，也更名《中華民國的空軍》。在簡寫時，往往用「華」來代替敏感的「中」或「台」。甚至如2013年，紀念抗戰時期國軍與美軍空襲日軍新竹基地，也擔心「中美空軍混合團」犯忌諱，創造了「華美空軍混合團」的「新發明」，結果反而引發質疑。

如今民進黨執政，軍方更是不敢輕易碰觸「中國」敏感議題。因此今天下午相關消息一出，空軍立刻發布新聞稿，強調絕無此事；稍後再發一次新聞稿補充，相關對話是陸方對其他國家航空器廣播。

國軍經國號戰鬥機（左），攔截共軍運八電戰機。圖／資料照，國防部提供
國軍經國號戰鬥機（左），攔截共軍運八電戰機。圖／資料照，國防部提供
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