因「少康專案」在陸坐牢19年 楊銘中盼恢復軍職

2019-03-17 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



今天（3月17日）是國防部軍事情報局前身軍統局領導人戴笠墜機殉職的73周年紀念，由軍情局退休人員組成的忠義同志會，今天循例舉行紀念大會。先前因為策反解放軍少將劉連昆「少康專案」被破獲，因此在大陸坐牢19年的情報員楊銘中，年初才刑滿獲釋返台，今天並未現身會場。不過他的老長官翁衍慶（中將副局長）、陳虎門（少將處長，現任同志會長）都表示，希望國防部乃至總統府，能夠讓楊銘中一了心願，重新恢復軍人身分。

楊銘中原本在警備總部擔任中尉，因為涉貪而被判刑，同時遭「禁役」失去軍人身分。他在獄中認識因為江南案被判刑的陳虎門，便向陳表示，非常後悔誤入歧途，希望未來能為國家戴罪立功。出獄之後，他便投身軍情局，以文職聘員身分，擔任少康專案的「交通」（情報傳遞）。後來少康專案被破獲，他也在緊急撤退時，在飛往香港的班機起飛前，被中共人員逮捕。原本判處「死緩」，後來依次改為無期徒刑、有期徒刑。

對於楊銘中希望能夠「恢復軍職退伍」，軍情局指出，他當年因為被判刑禁役，已經失去軍人身分。在他被關押與獲釋之後，軍情局在法令範圍內，已經盡力給予協助：包括在台親人的安家費、聘請大陸當地律師辯護、家屬定期前往北京探監等相關費用，都由軍情局包辦；在楊銘中返國之後，也已經依據情報工作法，盡可能核發補償金；被難期間的照顧，以及返台之後的補償，兩項金額都在八位數以上。此外，軍情局也頒發他寶星獎章，並邀請家屬、老長官到場觀禮。