中科院「光榮之星」雙體船 就是海軍最新飛彈快艇

2019-03-17 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中科院前天（15日）在蘇澳龍德造船廠，替「光榮之星」號工作船舉行下水典禮，預計本月底交船，下半年開始正式服役。中科院新聞稿強調，光榮之星是該院自行投資，用來作為海用武器系統的測試載台。不過依據可靠消息指出，採取穿浪雙船體設計、酷似沱江級巡邏艦縮小版的光榮之星，就是海軍目前推動中「微型飛彈突擊艇」的原型船。

海軍規劃由108至118年度，編列316億元，建造60艘飛彈突擊艇。當時軍方對外解釋，微型飛彈突擊艇的排水量約為40噸，和海軍第一代已經退役的海鷗級飛彈快艇（兩枚雄風一型飛彈）接近，搭載兩枚雄風二型飛彈，只要3名官兵就可操作，由於排水量低於現役的光華六號飛彈快艇（186噸，四枚雄二飛彈），因此能躲藏在台灣沿海隨處可見的小漁港中，甚至平日可採取岸上儲放，來減少維護成本。

根據中科院發布的資訊，光榮之星外型酷似沱江級的縮小版，排水量為80噸，長28公尺、寬8.4公尺。駕駛台後方與沱江級相同，有搭載飛彈發射箱的斜坡設計。船身側面也有艙壁包覆，不讓發射箱直接暴露於外，以減少雷達反射。

網站「軍情與航空」版主施孝瑋指出，若是中科院要測試正在研發中的各式艦用新武器，光榮之星的排水量明顯太小，所以真正驗證測試的，應該就是「攜帶兩枚攻船飛彈的雙船體小型快艇」。