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中科院「光榮之星」雙體船 就是海軍最新飛彈快艇

2019-03-17 14:47聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中科院前天（15日）在蘇澳龍德造船廠，替「光榮之星」號工作船舉行下水典禮，預計本月底交船，下半年開始正式服役。中科院新聞稿強調，光榮之星是該院自行投資，用來作為海用武器系統的測試載台。不過依據可靠消息指出，採取穿浪雙船體設計、酷似沱江級巡邏艦縮小版的光榮之星，就是海軍目前推動中「微型飛彈突擊艇」的原型船。

海軍規劃由108至118年度，編列316億元，建造60艘飛彈突擊艇。當時軍方對外解釋，微型飛彈突擊艇的排水量約為40噸，和海軍第一代已經退役的海鷗級飛彈快艇（兩枚雄風一型飛彈）接近，搭載兩枚雄風二型飛彈，只要3名官兵就可操作，由於排水量低於現役的光華六號飛彈快艇（186噸，四枚雄二飛彈），因此能躲藏在台灣沿海隨處可見的小漁港中，甚至平日可採取岸上儲放，來減少維護成本。

根據中科院發布的資訊，光榮之星外型酷似沱江級的縮小版，排水量為80噸，長28公尺、寬8.4公尺。駕駛台後方與沱江級相同，有搭載飛彈發射箱的斜坡設計。船身側面也有艙壁包覆，不讓發射箱直接暴露於外，以減少雷達反射。

網站「軍情與航空」版主施孝瑋指出，若是中科院要測試正在研發中的各式艦用新武器，光榮之星的排水量明顯太小，所以真正驗證測試的，應該就是「攜帶兩枚攻船飛彈的雙船體小型快艇」。

不過，光榮之星的排水量，是先前國防部宣稱飛彈突擊艇噸位的兩倍。對此軍方人士指出，突擊艇作戰需求的重點，是吃水量盡量淺，才能利用一般小漁港。採用雙船體的設計，就是為了在維持40噸級快艇的的吃水深度下，達到最大的甲板可用面積。也必須要如此的甲板寬度，才放得下橫向發射的雄二飛彈發射箱。

由於採雙船體，因此「光榮之星」的吃水深度很淺。圖／中科院提供
由於採雙船體，因此「光榮之星」的吃水深度很淺。圖／中科院提供
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「光榮之星」下水典禮。圖／中科院提供
「光榮之星」下水典禮。圖／中科院提供
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「光榮之星」俯瞰，後段船身可見到搭載雄風飛彈發射箱的斜坡。圖／中科院提供
「光榮之星」俯瞰，後段船身可見到搭載雄風飛彈發射箱的斜坡。圖／中科院提供
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飛彈中科院海軍
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