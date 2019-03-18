西點軍校領導魂 華為創始人任正非推薦的第一本書

2019-03-18 08:37 聯合新聞網 足智文化



西點軍校。圖片來源／世界日報 分享 facebook

「白磷」•――西點！

美國西點陸軍官校（U.S. Military Academy at West Point)，一向以培養最優秀的領導人才為己任。西點自一八○二年創校以來，建立了一套獨特的教學體系，為國家社會栽培最傑出的領導人才。我認識一位顧問，對於西點的獨特之處他曾說道：「美國前五百大企業是教給人倫理，而西點是教給人品德。」

「有品德的領導人」正是西點所要塑造的學生。一個有品德的領導人，具有一般領導人物所應具有的特質抱負、信心、勇氣、智慧、口才、責任感、創造力和同情心。除此之外還有一點，是我們在民間主管身上經常會忽略的，那就是有品德的領導人，百分之百值得信賴，即使面對強大的壓力和困難也絕不動搖。我們可以絕對相信他把團體的需求置於個人利害之上，不是偶一為之，不是一時良心發現，也不是為了讓自己的履歷表看起來更有利，而是隨時隨地都能讓人信賴。

（本文出自《西點軍校領導魂》，賴瑞．杜尼嵩（Larry R. Donnithorne）著，陳山譯，足智文化出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 我在西點教過領導課程，學生時代也受過西點四年的領導訓練。西點讓我學到領導人應該做些什麼，又要如何才能做到。本書所要介紹的，正是西點的全套課程。其中有些部分在外人看來，也許會像過去西方人看日本武士道精神一樣，覺得難以想像；有些企業領袖或許會認為，西點這麼複雜的紀律、這麼嚴格的階級制度，早已經跟不上時代。但是西點人深信一個看似矛盾的真理，那就是紀律，尤其是領導的規則，乃是忠誠、創造力和團隊精神的基礎。我可以舉一個例子來說明。

一九六六年我就讀西點四年級的時候，第一次的外地服役我自願請派到越南。如果我選擇其他地方，就可以暫時避開越戰。這樣的決定並不是很容易，當時我和我未來的妻子交往已經非常密切了。但是我心裏想：「我花了四年的時間學習領導，還有什麼地方比戰場上更能讓我學以致用呢？」後來我被派往金蘭灣北邊，負責修築沿海地區的公路。

生身先士卒

修路築路是個泥濘的工作，當時我的官階是工兵團少尉，大可以站在一邊遠遠地監督工程就好，但是我要求自己，隨時都要跟全排的弟兄同甘共苦。只要他們踩在泥水裹，我也一樣踩在泥水裹。

我同時也要求自己學會操作排上所有的各種車輛，其中有很多是建築工程專用的特別車種。我這樣做並不是為了增長一己的知識，而是西點教導我必須清楚手下能夠做到什麼，又有什麼事是做不到的，這樣我才能夠訂出對他們具有挑戰性但實際可行的目標。西點的訓練讓我相信，領導人必須跟部屬一樣地熟悉部屬分內的工作，這一點極其重要。如此，我的部隊對我也會更加信任。

有一天下午，我排上一個士兵開著挖土機在挖路，結果挖土機滑進稻田的灌溉水渠卡住了，不論他怎麼試都沒有辦法開上來。天色慢慢暗了，而夜晚是非常危險的，入夜之後敵人攻擊的威脅也隨之大增。

那天下午我到現場的時候，大部分士兵和排上兩位中士都已經在那裹幫忙了，但是並沒有什麼用。我把情形仔細觀察了很久，看挖土機是怎麼卡住的。最後我走過去告訴挖土機駕駛，叫他設法利用挖斗把挖土機從一個方向撐起來，然後再慢慢啟動兩邊的車輪。他想一想我的建議，決定試試看，結果挖土機居然奇蹟似的爬出了灌溉水渠，我們也在天黑之前回到了基地。

後來一位中士向我走過來，他笑著說：「白磷！」我轉身看著他，一頭霧水。我說：「什麼？」「白磷----西點！」他說道：「我就知道你會有辦法的。」在軍中，WP是一種白磷砲彈的縮寫，這種砲彈威力強大，燃燒溫度極高，砲火更難以撲滅；對這位中士來說，WP則是代表西點。

經驗的大融爐

他說的沒錯。西點的教育是一套強而有力的課程，涵蓋了領導才能各方面的要求。這套教學體系嚴格而完備，鍛鍊學生的身體、智識和心靈。這樣的領導教育，也是無法磨滅的。

西點致力於提供學生正確的經驗和訓練，培養他們成為堂堂正正的人。任何人走進紐約州哈德遜河畔的西點校園，就是踏入一個以領導為最高使命的文化。從華盛頓、麥克阿瑟、塞耶（Sylvanus Thayer）和巴頓將軍等人的雕像，以至學生彼此之間、學生對尊長和他們的工作表現出來的尊重和注意，在在都顯示出西點無時無刻不在強化優秀的領導方式。

從入學的第一天起，學生就會發現他們淹沒在一個經驗的大融爐，學校裹的活動豐富而複雜，步調又快，剛開始甚至連思考的時間都沒有。但是這一切的活動和經歷，四年課程中的每一點一滴，都是為了教導學生如何去領導。西點的宗旨是挑選出一批優秀的青年，透過這樣的教育賦予他們領導他人的能力。事實上，全球其他地方很難再找出像西點這樣完備的領導訓練課程。本書往下各章就要逐一介紹這些課程和訓練活動，其中有不少經驗足供民問借鏡，也會達到良好的效果。

「給我任何一個人，只要不是精神分裂病患，我都能把他訓練成一個領導人。」西點前任校長潘模將軍（Dave Palmer）如是說。西點相信，並不是只有少數人天生具有領袖的特質，而是每個人都具有成為領袖的潛力。雖然很多人普遍認為，領導人才是自然天生而非後天養成，但這種觀念其實是一種迷思，這樣說忽略了另一個可能，也就是領袖人物可能既需天分，也要靠後天的努力。誠如組織理論學家席蒙（Herbert A. Simon) 所說：「一個天生的好主管，其實是具有一些自然稟賦（聰明才智、活力以及與別人互動的能力），藉由實踐、學習和經驗，把這些自然稟賦發展為成熟的技巧。」

領導的精義--影響他人一起努力完成共同的目標。聽起來似乎非常簡單，但是西點的領導訓練，是讓學生從實際生活中扎扎實實地從頭學起。學習如何領導他人，正如重新學做一個成熟有用的人。在西點，學生真的是一切重新來過，從每一件事要怎麼做開始，吃飯、走路，以至於思考，我們教導學生體驗全新的方式，使學生脫胎換骨變成一個全新的人。這個過程，以及西點的訓練方式如何應用於軍事體系以外的機構，就是本書介紹的重點。

西點課程的根本，不只是策略或目標，而是一套價值觀念的哲學和實踐。跟弟兄一起站在泥水裹，熟悉他們的工作，有問題要帶著他們一起解決這些都是西點教授的根本領導價值觀念所激發出來的行動。

（本文出自《西點軍校領導魂》，賴瑞．杜尼嵩（Larry R. Donnithorne）著，陳山譯，足智文化出版，未經同意禁止轉載。）