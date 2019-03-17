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「多邊形光膛槍管」 國軍下一代步槍黑科技曝光

2019-03-17 11:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防大學理工學院開發出「多邊形光膛槍管」，號稱能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射手水準，射擊精度提高2.5倍，槍管壽命則可提升2倍以上。專利技術已運用於軍備局205廠新式國造T75K3手槍，將進一步運用205廠研發中的新型國軍T91K3步槍上。

國防大學理工學院日前公布這項「多邊型膛線設計」技術，該院因開發出獨步全球的3D內彈道模擬分析技術，受到盟國矚目，因此催生出這項技術。而這項技術是中正理工的專利，也提供重要盟國作為開發下一代單兵武器使用。

國防大學理工學院開發出獨步全球之3D內彈道模擬分析技術，近期突破的「複合材料」技術，可延長槍管壽命，研發成果配合205廠相繼運用各式輕兵器開發，已運用於軍備局205廠新式國造T75K3手槍，測試結果顯示槍管壽命可提升2倍以上，射擊精度可提高2.5倍，性能均大幅提升，已由陸軍完成戰術測評，108年陸軍預汰除45手槍並以此款槍枝代之。該項技術已納入陸軍下一代步槍設計運用。

理工學院化學及材料工程學系教授劉益銘表示，該院是全球第一個以3D數值分析方法開發子彈在在槍管內部運用與應力分析技術的教學與學術單位，這項技術除可獲得子彈在槍管內的移動及轉動速度外，也成功解出槍管受力及子彈受力及塑形變形，可降低子彈受力及塑形的設計成本與時程，因此受到盟國矚目，因此催生出「多邊型膛線設計」。

劉益銘表示，該院開發出一種多邊型膛線設計，傳統步槍槍管裡有膛線，基本上是陰、陽膛線設計，賦予彈頭旋轉能量，出槍口有穩定的彈道，但傳統膛線角度銳利，不但會洩漏瓦斯氣體，且會造成子彈出槍口時速度變低，精度變差，而且會在彈頭上刻畫出明顯凹痕，在子彈飛行時形成阻力，精度變差，槍管也嚴重磨損，傳統槍管打6000發後精度就開始快速下降，形成「膛線磨光了」現象。

他說，現在研發出的多邊形膛線，膛線角度小，可以解決上開缺點，射擊精度變高，用這個設計製作出的步槍，可以將一般步槍提升到特等射手步槍的等級，10發子彈在100公尺內彈著可集中在10圓硬幣大小的面積上。射擊20000萬子彈也不會影響精度，這項技術已應用在國軍新配發的T75K3手槍，將進一步運用205廠研發中的新型國軍T91K3步槍上。

動力系鄧世剛老師強調現代槍技的測試已突破以往，透由電腦模擬的技術，能更把握各項影響槍枝射擊的因素，能更準確發揮槍枝製成後之效能，而我國防理工學院在此方面已有不俗的研發能量。

國防大學理工學院開發出「多邊形光膛槍管」，號稱能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射...
國防大學理工學院開發出「多邊形光膛槍管」，號稱能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射手水準，射擊精度可提高2.5倍，槍管壽命則可提升2倍以上。技術已運用於軍備局205廠新式國造T75K3手槍(左)。記者洪哲政/攝影
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國防大學理工學院開發出「多邊形光膛槍管」，號稱能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射...
國防大學理工學院開發出「多邊形光膛槍管」，號稱能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射手水準，射擊精度可提高2.5倍，槍管壽命則可提升2倍以上。已運用於軍備局205廠新式國造T75K3手槍，將進一步運用205廠研發中的新型國軍T91K3步槍(左)上。記者洪哲政/攝影
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國防大學理工學院化學及材料工程學系教授劉益銘表示，該院開發出「多邊形光膛槍管」，...
國防大學理工學院化學及材料工程學系教授劉益銘表示，該院開發出「多邊形光膛槍管」，能夠將一般步槍射擊精度提升到特等射手水準，射擊精度可提高2.5倍，槍管壽命則可提升2倍以上。已運用於軍備局205廠新式國造T75K3手槍，將進一步運用205廠研發中的新型國軍T91K3步槍上。記者洪哲政/攝影
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