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不靠美國人 國軍將自力生產硬度超高的「膜幻」步槍

2019-03-17 10:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防大學理工學院日前披露，國軍輕兵器材料科學研發出現突破性技術，研發出先進高硬度「鎳硼槍枝鍍膜」科技，鍍上科技膜的步槍槍機，不但保養時不需上潤滑油，硬度還提升10倍，連續射擊1萬零500發子彈也不見磨損，壽命遠高於現役槍機。國防部今年會將這項技術巡迴部隊提供官兵體驗，規劃小批量產，而未來205廠遷廠後，將規劃量產線，將技術應用在未來國軍現役輕兵器上。

為解決步槍射擊時活動機件保養和清潔的問題，美軍陸軍研究開發工程中心(ARDEC)目前正開發一種「長效性固態潤滑」的全新表面處理技術，並在實測中讓M4A1步槍在不清潔的情況下發射10000發子彈而沒有故障；美國Fail　Zero公司的AR15槍系產品也已通過美國國防部的50000發不潤滑射擊測試，這項技術賦予步槍槍機具有較高耐磨性與低磨擦系數，因此易於清潔，可仗用鋼刷去除任何殘留物，未來可能讓CLP潤滑劑、磷酸鹽表面處理和頻繁的槍械清潔走入歷史。

為趕上這項科技，國防大學理工學院與軍備局205廠合作開發具環保先進鍍膜技術。鍍膜的步槍槍機，不需上潤滑油，即可提升射擊過程槍枝運作順暢度，減少卡彈機率，延長槍枝零件壽命；更便於槍枝保養，可大幅降低基層部隊維保的勤務負荷，是國內數十年來輕兵器重大革新，效能等同美國發展的技術。

理工學院化材系教授葛明德表示，這項研究目前以「國造T91步槍槍機總成」為驗證標的，由軍備局主導驗證計畫，實施耐久性包括半自動、三發連放、全自動循環射擊、硬度、耐候性及耐蝕性鹽霧試驗等步驟，已完成6000發耐久射擊及鹽霧試驗，並於107年9月通過驗證計畫測試，現正推廣全軍使用。

葛明德說，雖然美軍亦有雷同的槍枝塗層技術，但對內容高度保密，而205廠與美方民間鍍膜公司接觸，雖說可以技轉，但需要兩百萬美元經費；而國防理工學院研發團隊經由不斷測試與實驗，所製成鍍膜技術，經測試後更加卓越，增強我國防自主的信心。

他表示，國防部今年會到部隊作體驗，規劃小批量產，205廠未來遷產後，規劃量產線，這項技術會應用在未來國軍現役輕兵器上。

國防部今年會將有「鎳硼槍枝鍍膜」的槍隻巡迴部隊提供官兵體驗，規劃小批量產，而未來...
國防部今年會將有「鎳硼槍枝鍍膜」的槍隻巡迴部隊提供官兵體驗，規劃小批量產，而未來205廠遷廠後，將規劃量產線，將技術應用在未來國軍現役輕兵器上。記者洪哲政/攝影
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國防大學理工學院日前披露，國軍輕兵器材料科學研發出現突破性技術，研發出先進高硬度...
國防大學理工學院日前披露，國軍輕兵器材料科學研發出現突破性技術，研發出先進高硬度「鎳硼槍枝鍍膜」科技，鍍上科技膜的步槍槍機，不但保養時不需上潤滑油，硬度還提升10倍，連續射擊1萬零500發子彈也不見磨損，壽命遠高於現役槍機。記者洪哲政/攝影
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國防大學理工學院化材系教授葛明德表示，這項研究目前以「國造T91步槍槍機總成」為...
國防大學理工學院化材系教授葛明德表示，這項研究目前以「國造T91步槍槍機總成」為驗證標的，由軍備局主導驗證計畫，實施耐久性包括半自動、三發連放、全自動循環射擊、硬度、耐候性及耐蝕性鹽霧試驗等步驟，已完成6000發耐久射擊及鹽霧試驗，並於107年9月通過驗證計畫測試，現正推廣全軍使用。記者洪哲政/攝影
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