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陸戰隊助割洋蔥 海軍提兩理由強調派兵下田絕不悔

2019-03-16 23:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍陸戰隊日前在恆春半島展開洋蔥助割，每日派兵200人有專家公開評論指此舉嚴重影響戰訓本務，海軍司令部今天回應說，此舉是軍愛民的優良傳統，而且是敦親睦鄰的具體展現。

台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書以「事情就怕往細裡想」為題貼文評論陸戰隊派兵助割的舉措表示：今年度放假，國定假日加週休二日共115天，也就是說實際工作日數只有250天。假設部隊助收42天，那就相當於實際工作日數的六分之一。

他進一步指出：也就是說，參與助收的官兵今年中有相當於兩個月的時間根本就無法從事其本務的工作！ 這不可能對戰備，訓練或裝備維護不造成嚴重的影響。

梅復興說，或從另一個角度來看，假如國防部宣稱，甚至或不得已而「被宣稱」：這不至於影響戰訓本務，那我們就可依邏輯推論這支部隊就算少了六分之一的人日也不會有任何關係。換句話說，理論上這200人裁掉六分之一、33人，相當於一個排的人數，難道也不會影響戰訓本務？

針對這項說法，海軍司令部今天回應表示，國軍部隊支援農民助收已有數十年之久，這是軍愛民的優良傳統。

海軍司令部説，國軍三軍聯訓基地為國軍聯合作戰、實彈射擊重要訓場，部隊與地方居民長期以來相互合作，關係密不可分，助收農作是敦親睦鄰的具體展現。

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，引發月薪近4萬軍人「不務正業」當免...
海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，引發月薪近4萬軍人「不務正業」當免費農工的負評，軍方有意收手，卻擋不住「『軍愛民』優良傳統不能停」的民意壓力，陸戰隊第99旅日前起展開為期45天、每天200人的義務助收任務。記者潘欣中／攝影
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