陸戰隊每天200士兵助割洋蔥 專家推算後果很嚴重

2019-03-16 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，引發月薪近4萬軍人「不務正業」當免費農工的負評，軍方有意收手，卻擋不住「『軍愛民』優良傳統不能停」的民意壓力，陸戰隊第99旅日前起展開為期45天、每天200人的義務助收任務。記者潘欣中／攝影 分享 facebook 海軍陸戰隊日前在恆春半島展開洋蔥助割，每日派兵200人。有專家指出，參與助收的官兵今年中有相當於兩個月的時間根本就無法從事其本務的工作！不可能對戰備、訓練或裝備維護不造成嚴重的影響。

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，一直是軍方敦親睦鄰的最佳代言，儘管去年進入全募兵制元年，引發月薪近4萬軍人「不務正業」當免費農工的負評，軍方有意收手，卻擋不住「『軍愛民』優良傳統不能停」的民意壓力。

海軍陸戰隊第99旅日前展開為期45天、每天200人的義務助收任務，估計可為蔥農省下千萬工資；蔥農說，今年因暖冬歉收，有阿兵哥助收超暖心。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書分享這篇新聞，並以「事情就怕往細裡想」為題貼文評論表示：今年度放假，國定假日加週休二日共115天，也就是說實際工作日數只有250天。假設部隊助收42天，那就相當於實際工作日數的六分之一。 也就是說，參與助收的官兵今年中有相當於兩個月的時間根本就無法從事其本務的工作！ 這不可能對戰備，訓練或裝備維護不造成嚴重的影響。

梅復興說，或從另一個角度來看，假如國防部宣稱，甚至或不得已而「被宣稱」：這不至於影響戰訓本務，那我們就可依邏輯推論這支部隊就算少了六分之一的人日也不會有任何關係。換句話說，理論上這200人裁掉六分之一、33人，相當於一個連的人數，難道也不會影響戰訓本務？

梅復興表示，若真是如此，那乾脆把這些理論上的「冗員」裁掉，然後用省下來的錢僱勞工幫忙採收不就得了？事實上，因為志願役募兵的每名士兵每年基本人事費用約50萬元，這還不包括其他成本，裁減33人每年約可節省至少1700萬元。而僱用採收工每人每天才1300元，200人42天也只需要1100萬元。政府還可倒賺600萬！

他説，這個邏輯推論基本上無懈可擊，但事實上33名陸戰隊戰士跟200名臨時僱工是不能畫上等號的。 我們的志願役官兵也不應該被當成免費勞工使用。姑且不談軍人的專業任務或尊嚴地位或功能價值，最簡單易明的就是，他們既非「免費」，甚至也不是「廉價」的！

他呼籲，我們的社會與政府必須積極學習以更成熟和理性的態度來看待問題並尋找最具效益的解決方案。