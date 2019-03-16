中科院「光榮之星」下水 造型如沱江艦縮小版

2019-03-16 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院表示，該院自行投資用來作為海用武器系統測試載台的「光榮之星」號，昨天舉行下水典禮，預計5月31日交船，今年下半年就可以開始運作。

這艘80噸級的光榮之星仿若沱江級艦縮小版，同樣屬於穿浪型雙體船，昨天（15號）在宜蘭龍德造船廠舉行下水典禮。

中科院表示，該院現階段在配合政府推動國艦國造政策下，正積極研製各項海用系統裝備，並結合所開發的先進戰鬥管理系統，整合成艦用戰鬥系統，提供我國海軍船艦使用。

中科院進一步說，為使各項自主研發武器任務順遂，並提升研發之人力、財力、物力等效能，研擬籌建可供自主運用之海上測試用途工作船。

中科院説，該院自107年9月專案申請籌建可供自主運用的海上測試用工作船，昨天今假龍德造船廠舉行下水典禮，並以「光榮之星」為命名，該船訂於今(108)年下半年開始運維，將有效縮短中科院各項海用武器系統研發時程，達成政府國艦國造政策及海軍新造艦需求，籲請國人給予支持及鼓勵。