我情報網被中共破獲 專家認為未必是李登輝闖禍

2019-03-15 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



前總統李登輝。聯合報資料照 分享 facebook

1990年代，國防部軍情局發動「少康專案」，成功吸收中共解放軍少將劉連昆、大校邵正宗，替我方提供大量高價值情報。然而1996年台海飛彈危機後，中共方面發現情報外洩，佈線追查結果，劉、邵兩人都被捕處決。擔任情報傳遞「交通」的我方幹員楊銘中，一直被關押到年初才獲釋。由於楊銘中年輕時因犯案坐牢而失去軍職，後來投身情報工作，一大願望就是戴罪立功，恢復軍職。軍情局前副局長翁衍慶中將、前處長陳虎門少將，都公開替他喊話，表示希望政府能夠法外開恩，如此才能激勵更多人願意為國犧牲。

對於「少康」情報網被破獲，我方情報圈普遍認為，是因為台海危機當時，正在爭取連任的李登輝總統，在選舉造勢場子透露共軍「打啞巴彈」，因而引發中共方面警覺洩密。不過研究中共軍情著稱的《漢和防務評論》雜誌創辦人平可夫，卻認為這件事情上，李登輝或許是冤枉的。

平可夫說，一般彈道飛彈試射，尤其目標區是在公海，往往都使用「模擬戰鬥部」（訓練用彈頭），當然不會爆炸。例如北韓近年連續進行飛彈測試，也都是「啞巴彈」。因此光憑李登輝的話，是否就能讓中共發現？恐怕有問題。

平可夫認為，本案應該另有被暴露的原因。被跟蹤？電訊被偵破？軍情局內部有「碩鼠」（內賊）告密？都有可能。以他的看法，軍情局長期使用出身台灣的人員擔任傳遞情資的「交通員」，才是最大錯誤。像是少康專案這種高等級的線索，必須徹底減少面對面接觸。為何間諜機關現在還使用最新型無線電台、藏信點等傳統手法？就是這樣的原因。