陸軍步兵特展今開展 從對日抗戰光榮戰役談起

2019-03-15 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，開展儀式上午由陸軍司令王信龍上將主持，邀請國防部貴賓、步兵訓練指揮部歷任主官、校友、退役將領出席。陸軍司令部提供 分享 facebook

陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，展期自即日起至8月9日止，每週一至週五9時至16時，免費開放民眾參觀。

開展儀式上午由陸軍司令王信龍主持，邀請國防部貴賓、步兵訓練指揮部歷任主官、校友、退役將領、民意代表、北部高中職、大專院校校長等共同出席觀禮。

王信龍表示，陸軍步兵自民國13年黃埔創校以來，歷經對日抗戰、戡亂作戰，更在崑崙關大捷、衡陽保衛戰、南麻戰鬥及古寧頭大捷等重要戰役中，創造無數輝煌戰史。

他指出，回顧整個步兵建軍史，在戰亂中成長茁壯，在和平中守疆衛土，始終肩負保衛國家安全，承擔最重要的作戰任務，迄今仍以最堅實的戰力，站在捍衛國家安全的最前線，而步兵犧牲奉獻的精神，正是陸軍忠誠軍風最具體的呈現。

王信龍說，「臨陣當先決戰致勝，我們步兵為主兵」，這是步兵學校校歌首段的歌詞，步兵具有「堅韌、飄忽、及獨立作戰」的特性，能在任何天候、地形、時間及艱難景況之下戰鬥，堪稱全能兵種，彰顯步兵在戰場上具有決勝關鍵的地位；隨著科技不斷進步，步兵亦因應時代環境，精研戰術戰法及裝備更新，並以「單兵數位化」、「輸具模組化」、「戰力全面化」為願景，建構「全方位」、「全天候」科技化步兵為目標，持續發揚步兵「天候不能限、地形任縱橫」的作戰精神。