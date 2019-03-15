陸軍步兵特展今開展 從對日抗戰光榮戰役談起
陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，展期自即日起至8月9日止，每週一至週五9時至16時，免費開放民眾參觀。
開展儀式上午由陸軍司令王信龍主持，邀請國防部貴賓、步兵訓練指揮部歷任主官、校友、退役將領、民意代表、北部高中職、大專院校校長等共同出席觀禮。
王信龍表示，陸軍步兵自民國13年黃埔創校以來，歷經對日抗戰、戡亂作戰，更在崑崙關大捷、衡陽保衛戰、南麻戰鬥及古寧頭大捷等重要戰役中，創造無數輝煌戰史。
他指出，回顧整個步兵建軍史，在戰亂中成長茁壯，在和平中守疆衛土，始終肩負保衛國家安全，承擔最重要的作戰任務，迄今仍以最堅實的戰力，站在捍衛國家安全的最前線，而步兵犧牲奉獻的精神，正是陸軍忠誠軍風最具體的呈現。
王信龍說，「臨陣當先決戰致勝，我們步兵為主兵」，這是步兵學校校歌首段的歌詞，步兵具有「堅韌、飄忽、及獨立作戰」的特性，能在任何天候、地形、時間及艱難景況之下戰鬥，堪稱全能兵種，彰顯步兵在戰場上具有決勝關鍵的地位；隨著科技不斷進步，步兵亦因應時代環境，精研戰術戰法及裝備更新，並以「單兵數位化」、「輸具模組化」、「戰力全面化」為願景，建構「全方位」、「全天候」科技化步兵為目標，持續發揚步兵「天候不能限、地形任縱橫」的作戰精神。
陸軍司令部表示，此次特展由陸軍教育訓練暨準則發展指揮部負責，展期自即日起至今（108）年8月9日止，每週一至週五0900時至1600時（含單週週六同時段）免費開放參觀，陳展內容以陸軍步兵建軍發展歷程為主軸，透過類似時空迴廊概念，區分「組織沿革」、「步兵型態」、「輝煌戰役」、「武器裝備」、「服裝演進」、「部隊訓練」、「愛民專區」及「未來發展」等8大主題，完整呈現步兵發展歷程、光榮戰役 、建軍備戰現況與未來發展，展場也特別結合科技化的「AR體感互動拍照」及「VR射擊模擬體驗」等互動式專區，邀請國人踴躍前往參觀，藉由豐富多元展場資訊，讓參觀民眾一睹陸軍步兵過去、現在及未來多樣風貌，從而認識步兵官科在我國軍歷史上的定位及無可取代的重要性。
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