親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
農委會養網軍？
立委補選第二波
黃光芹遭嗆事件
六都市長拚市政
砂石漲衝擊建設
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

黑猩猩露西，人類文明中令人謙卑的身影

美與政治的化身：中國兩會「美女服務員」如何養成？

陸軍步兵特展今開展 從對日抗戰光榮戰役談起

2019-03-15 12:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，開展儀式上午由...
陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，開展儀式上午由陸軍司令王信龍上將主持，邀請國防部貴賓、步兵訓練指揮部歷任主官、校友、退役將領出席。陸軍司令部提供
分享

陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，展期自即日起至8月9日止，每週一至週五9時至16時，免費開放民眾參觀。

開展儀式上午由陸軍司令王信龍主持，邀請國防部貴賓、步兵訓練指揮部歷任主官、校友、退役將領、民意代表、北部高中職、大專院校校長等共同出席觀禮。

王信龍表示，陸軍步兵自民國13年黃埔創校以來，歷經對日抗戰、戡亂作戰，更在崑崙關大捷、衡陽保衛戰、南麻戰鬥及古寧頭大捷等重要戰役中，創造無數輝煌戰史。

他指出，回顧整個步兵建軍史，在戰亂中成長茁壯，在和平中守疆衛土，始終肩負保衛國家安全，承擔最重要的作戰任務，迄今仍以最堅實的戰力，站在捍衛國家安全的最前線，而步兵犧牲奉獻的精神，正是陸軍忠誠軍風最具體的呈現。

王信龍說，「臨陣當先決戰致勝，我們步兵為主兵」，這是步兵學校校歌首段的歌詞，步兵具有「堅韌、飄忽、及獨立作戰」的特性，能在任何天候、地形、時間及艱難景況之下戰鬥，堪稱全能兵種，彰顯步兵在戰場上具有決勝關鍵的地位；隨著科技不斷進步，步兵亦因應時代環境，精研戰術戰法及裝備更新，並以「單兵數位化」、「輸具模組化」、「戰力全面化」為願景，建構「全方位」、「全天候」科技化步兵為目標，持續發揚步兵「天候不能限、地形任縱橫」的作戰精神。

陸軍司令部表示，此次特展由陸軍教育訓練暨準則發展指揮部負責，展期自即日起至今（108）年8月9日止，每週一至週五0900時至1600時（含單週週六同時段）免費開放參觀，陳展內容以陸軍步兵建軍發展歷程為主軸，透過類似時空迴廊概念，區分「組織沿革」、「步兵型態」、「輝煌戰役」、「武器裝備」、「服裝演進」、「部隊訓練」、「愛民專區」及「未來發展」等8大主題，完整呈現步兵發展歷程、光榮戰役 、建軍備戰現況與未來發展，展場也特別結合科技化的「AR體感互動拍照」及「VR射擊模擬體驗」等互動式專區，邀請國人踴躍前往參觀，藉由豐富多元展場資訊，讓參觀民眾一睹陸軍步兵過去、現在及未來多樣風貌，從而認識步兵官科在我國軍歷史上的定位及無可取代的重要性。

陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，開展儀式由陸軍...
陸軍司令部今（15）日在國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」，開展儀式由陸軍司令王信龍主持，邀請國防部貴賓、步兵訓練指揮部歷任主官、校友、退役將領出席。陸軍司令部提供
分享

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

國軍戰鬥背心「吸震片」採購傳弊 國防部：主動偵知

2019-03-15 11:14

海軍敦睦艦隊高雄啟航 7港口開放登艦參觀

2019-03-15 13:01

海軍敦睦艦隊環島航訓 今起開放民眾登艦

2019-03-15 11:42

陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05

F-16新機採購 國防部希望年底前完成所有行政程序

2019-03-14 22:11

機密丟街頭究責草率 專家：我彈道飛彈計畫處理草率

2019-03-14 20:33

麒麟專案資料放Ubike 中科院長被打臉「沒監視器」

2019-03-14 12:57

立法院初審通過 軍校軍事訓練時數可折抵兵役

2019-03-14 11:54

反對汰除幻象機隊 沈一鳴：「壽限還不到一半」

2019-03-14 11:23

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:38

花2500億元向美軍購 孫大千：美國到底支持台灣什麼？

2019-03-14 08:37

登白宮玩自拍 林右昌籲盡速展開台美貿易協定

2019-03-14 08:08

澎湖空難創傷後遺症？海軍上士陷毒被撤職

2019-03-13 20:39

爭取榮民票 5月1日起全國6家醫院提供榮民就醫待遇

2019-03-13 10:50

空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59

新購F-16V 軍方估2023年底交機

2019-03-13 00:19

誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」

2019-03-12 22:27

反恐需求 航空警察局員警將配衝鋒槍

2019-03-12 13:15
看更多

熱門文章

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

2019-03-14 14:17

韓冰陪掃街展現「3貼心舉動」 他讚：家教太好

2019-03-14 16:47

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

2019-03-15 00:56

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

魔鬼阿諾不來了！高市府潘恒旭證實不會到高雄

2019-03-14 18:03

人潮塞爆夜市…韓冰輔選一度臉僵 網友：好心疼

2019-03-14 14:12

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

韓國瑜政治行情遠超小英？行家從「餐券價格」看門道

2019-03-15 10:00

傳陳金德內定台肥董座 徐永明：他是萬能工具人嗎？

2019-03-14 15:36

韓冰「打擾」夜市？陳其邁：政治、經濟都0分

2019-03-14 20:35

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

【即時短評】強化韓國瑜參選正當性 他是kingmaker？

2019-03-14 23:29

獨／金門選情膠著！ 藍派最美助選員李明璇登島助洪麗萍

2019-03-14 18:36

【重磅快評】蔡政府堆疊汽油桶 卻叫韓粉別戛番仔火？

2019-03-14 18:35

陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05

觀察站／強化韓國瑜出征正當性？ 吳敦義語露玄機

2019-03-15 00:41

韓粉有臥底？ 孫大千：揪出冒充的「第五縱隊」

2019-03-15 11:44

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57

韓國瑜來了！「鮪瑜秀」農漁產嘉年華會大批攤商進場

2019-03-15 11:29

議員隨同韓國瑜訪陸只告知藍 高市議會民進黨團抗議

2019-03-14 20:36

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

談黃光芹報案 韓國瑜：是非常理性的作法

2019-03-14 13:13

黃光芹辭電台工作 韓國瑜：等警方處理後再做決定較好

2019-03-14 16:50

蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04

台灣同鄉會列9大罪狀拒接待 柯文哲嗆：腦袋控固力

2019-03-15 09:31

王金平呼籲韓粉冷靜：黃光芹也曾逼問我 她只是盡責

2019-03-14 14:30

最後衝刺！ 謝龍介車隊掃街拜票 下午合體韓國瑜

2019-03-15 10:10

韓粉、柯粉有多瘋？扁迷馬迷蔡飯團的事蹟 絕不輸他們

2019-03-15 08:00

實在很敢！ 藍委：農委會養網軍 1年預算1450萬

2019-03-15 00:18

建議孫大千選艱困區 韓國瑜：他是戰將

2019-03-14 18:11

選前之夜 藍綠「總統級」大拚場

2019-03-15 00:55

立委補選／韓流擠爆夜市 鄭世維道歉：已請妻子致意

2019-03-14 14:20

參選總統？吳敦義、韓國瑜都「天人交戰！」

2019-03-14 19:00

回擊「買網軍」陳吉仲親上火線澄清：迎戰不實報導

2019-03-14 18:41

見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39

韓國瑜將出訪大陸 李佳芬同行照顧韓起居

2019-03-14 14:34

新聞眼／農委會頻打假 農民怎還怨不停

2019-03-15 00:31

背水一戰 陳滄江直播宣布：落選就退出政壇

2019-03-14 22:38

海霸王標下85大樓 韓國瑜：市府從旁協助需要協助之事

2019-03-14 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top